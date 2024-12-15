Serdar Adalı'dan Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'e cevap!

Beşiktaş Kulübü başkan adayı Serdal Adalı'dan mevcut başkan Hüseyin Yücel'e yanıt geldi.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

Sayın Hüseyin Yücel'in bir televizyon kanalındaki röportajını izledim. Yine hayallerinden bahsetti. Beşiktaş camiası olarak, kendisinin ikinci başkan olduğu yönetimin hayallerini ve bu hesapsız hayallerin sonuçlarını maalesef acı şekilde yaşamaktayız.

Bu işler hayal kurmakla olmuyor. Bir plan çerçevesinde zeka, inanç, ve disiplinli bir program ortaya koymak gerekiyor.

Kendisi yine seçildiğinde vereceği paradan bahsetti.

Şu anda tüzük gereği de olsa başkanlık makamında oturmakta olan Sayın Yücel'e sormak isterim.

Beşiktaş başkanlık makamı ihaleye çıktı da benim mi haberim yok?

Ben de dahil o makamda oturan her kim olursa, Mayıs ayına kadar olan ödemeleri zaten kendi kaynaklarıyla yapmak zorunda! Bu yüzden ben ve yönetim kurulum da bu durum için gereken hazırlıkları yaptık.

KISA VADEDE ÖDENMESİ GEREKEN NE VARSA ÖDENECEK.

Biraz trajikomik olacak ama biz seçildiğimizde Sayın Yücel'in yaptığı hesapsız kitapsız transferlerden doğan borçları ödeyeceğiz. Onun için Sayın Yücel'e buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Artık kanal kanal gezip 11 aylık icraatlerinin sonucu oluşan bu borçlara karşılık vereceği parayı söylemesin ve çok kıymetli olan Beşiktaş başkanlık makamını açık arttırmaya sokmaya çalışmasın.

Özellikle de seçim süresince, camiamıza yakışmayan söylemlerden kaçınmasını tavsiye ediyorum.

Aslolan Beşiktaş'tır…"