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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamam!

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamam!

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 15:56
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Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamam!

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, akşam saatlerinde özel uçakla Adana'ya giderek kampa girecek.

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