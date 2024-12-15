  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'İn 16. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi her iki takım da hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan 6. hafta maçında Bodo/Glimt'e kaybeden Beşiktaş, mağlubiyetin yaralarını sarmak istiyor. Serdar Topraktepe yönetiminde, Süper Lig'de Fenerbahçe derbisini kazanan siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında da 3 puanın sahibi olmak istiyor. 15 hafta sonunda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve mağlubiyet alan Beşiktaş, 25 puanla 5. sırada yer alıyor. Süper Lig'de kötü günler geçiren Adana Demirspor ise ligin son sırasına demir atmış durumda. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 14:02 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 14:10
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını takip etmek için tıkla

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak mücadele öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Serdar Topraktepe yönetiminde Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti. Avrupa yolculuğunda yara alan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında moral arıyor. Trendyol Süper Lig'de 15 hafta sonunda 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında kazanarak puanını 28'e çıkartmak istiyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ İÇİN TIKLA

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Fernandes'in dışında, tedavilerine devam edilen Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin de Adana'ya götürülmesi beklenmiyor.

O FUTBOLCULARDAN BEŞİKTAŞ'A MÜJDELİ HABER

Sakat oyuncuların eksikliklerini hisseden Beşiktaş'a Felix Uduokhai ve Milot Rashica'dan sevindiren haber geldi. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uduokhai ile özel nedenlerinden dolayı Norveç'e gidemeyen Milot Rashica, şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşısında oynayabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU ALARM VERİYOR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. 3'er kez sarı kart gören futbolcular, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında yer alan futbolcular işe şunlar:

-Al Musrati,

-Mert Günok

-Jonas Svensson

-Ersin Destanoğlu

-Ciro Immobile (sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.)

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan şampiyonluk hamlesi! Mertens'in yerine gelecek
F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
MSB'den 2024'ün Z raporu! Bakan Güler'den Suriye mesajı... ABD'ye PKK/YPG uyarısı | Kılıç çeken teğmenler için ne karar çıkacak?
Osayi-Samuel'den flaş sözleşme kararı!
İspanya'da gündem Arda Güler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek ile Osimhen arasında gündem olan diyalog! Özbek ile Osimhen arasında gündem olan diyalog! 13:19
Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler 13:06
F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği! F.Bahçe'de hayrete düşüren Samet gerçeği! 12:34
Trabzonspor'da o isimler kadroya dahil edildi! Trabzonspor'da o isimler kadroya dahil edildi! 12:22
VAR hakemi belli oldu! VAR hakemi belli oldu! 12:17
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 12:01
Daha Eski
Hatayspor - Göztepe | CANLI Hatayspor - Göztepe | CANLI 11:24
Adalı'dan Yücel'e cevap! Adalı'dan Yücel'e cevap! 11:11
G.Saray'dan dev transfer operasyonu! G.Saray'dan dev transfer operasyonu! 11:11
Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! Zaniolo İtalya'yı karıştırdı! 11:04
Osimhen ve Mertens'i devrede! Kaleci transferi... Osimhen ve Mertens'i devrede! Kaleci transferi... 10:55
Alperen'in double-double'ı yetmedi! Alperen'in double-double'ı yetmedi! 10:24