Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Süper Lig)

Adana Demirspor - Beşiktaş maçını takip etmek için tıkla

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak mücadele öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Serdar Topraktepe yönetiminde Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında Bodo/Glimt'e 2-1 kaybetti. Avrupa yolculuğunda yara alan Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında moral arıyor. Trendyol Süper Lig'de 15 hafta sonunda 7 galibiyet , 4 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan siyah-beyazlılar, ligin son sırasında bulunan rakibi karşısında kazanarak puanını 28'e çıkartmak istiyor. Peki, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair öne çıkan detaylar...

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ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Süper Lig'e odaklanan Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmında mutlak 3 puanı hedefliyor. Ligin son sırasına demir atan rakibi karşısında hata yapmak istemeyen siyah-beyazlılar, 15 hafta sonunda 25 olan puanını 28'e çıkartmayı amaçlıyor. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 5. sırada bulunan Beşiktaş, üst sıralara tırmanarak Avrupa hedefini sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Adana Demirspor deplasmanına eksik kadroyla gidecek Beşiktaş'ta Teknik Direktör Serdar Topraktepe'nin nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson Fernandes, 16 Aralık Pazartesi günü oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Fernandes'in dışında, tedavilerine devam edilen Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'nin de Adana'ya götürülmesi beklenmiyor.

O FUTBOLCULARDAN BEŞİKTAŞ'A MÜJDELİ HABER

Sakat oyuncuların eksikliklerini hisseden Beşiktaş'a Felix Uduokhai ve Milot Rashica'dan sevindiren haber geldi. Tedavisi sona eren ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Uduokhai ile özel nedenlerinden dolayı Norveç'e gidemeyen Milot Rashica, şans verilmesi durumunda Adana Demirspor karşısında oynayabilecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5 OYUNCU ALARM VERİYOR

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak Beşiktaş'ta 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. 3'er kez sarı kart gören futbolcular, Adana Demirspor karşısında kart görmeleri durumunda 17. haftada oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında yer alan futbolcular işe şunlar:

-Al Musrati,

-Mert Günok

-Jonas Svensson

-Ersin Destanoğlu

-Ciro Immobile (sakatlığı nedeniyle forma giymesi beklenmiyor.)