Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olarak play-off hattının gerisine düştü.

Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için 2 önemli maçı kaldı. Beşiktaş, evinde turnuvanın önemli takımlarından Athletic Bilbao'yu konuk edecek.