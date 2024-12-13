  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş bir karar alındı. Karşılaşmaya siyah beyazlı taraftarların alınmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Enes Cevahirci (Fotomac.com.tr)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 18:46 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 19:00
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ENES CEVAHİRCİ
Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanan Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olarak play-off hattının gerisine düştü.

Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Siyah beyazlıların Avrupa Ligi'nde devam edebilmesi için 2 önemli maçı kaldı. Beşiktaş, evinde turnuvanın önemli takımlarından Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Kara Kartal tamam ya da devam maçı için Hollanda ekibi Twente'ye konuk olacak.

Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

30 Ocak Perşembe günü oynanacak Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş bir karar alındı.

Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre; Enschede Belediyesi'nin yüksek riskli gördüğü Twente - Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarların alınmayacağı kararlaştırıldı.

Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak

Twente'nin 3. haftada oynadığı Lazio maçı öncesi taraftarlar arasında büyük olaylar yaşanmış. Lazio taraftarlarının maça alınmayacağı bildirilmişti. Ayrıca 6. haftada oynanan Ajax - Lazio maçına da deplasmanda seyircisi alınmadı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! 18:46
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Ocakta yıldız yağacak 18:21
Fırtına'nın G.Saray hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın G.Saray hazırlıkları sürüyor! 18:04
Çağlar Söyüncü'nün mutlu günü Çağlar Söyüncü'nün mutlu günü 17:43
F.Bahçe'nin Başakşehir mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Başakşehir mesaisi başladı! 17:37
Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman? Muhtemel 11'ler 16:53
Daha Eski
İşte Türkiye'nin rakipleri ile maç geçmişi! İşte Türkiye'nin rakipleri ile maç geçmişi! 16:53
G.Saray'da yeni bir kriz daha! G.Saray'da yeni bir kriz daha! 16:52
Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan... Kenan Yıldız tarihe geçecek! Arda Turan... 16:25
Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grup oldu Ceyhun Kazancı: Dengeli bir grup oldu 16:01
"Hiçbir bahanemiz yok!" "Hiçbir bahanemiz yok!" 15:42
İbrahim Hacıosmanoğlu: Hesabımız var... İbrahim Hacıosmanoğlu: Hesabımız var... 15:31