Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş karar! Deplasman taraftarı alınmayacak
UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında oynanacak Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş bir karar alındı. Karşılaşmaya siyah beyazlı taraftarların alınmayacağı öğrenildi. İşte detaylar... | Enes Cevahirci (Fotomac.com.tr)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 18:46 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 19:00
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30 Ocak Perşembe günü oynanacak Twente - Beşiktaş maçı öncesi flaş bir karar alındı.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin derlediği habere göre; Enschede Belediyesi'nin yüksek riskli gördüğü Twente - Beşiktaş maçına siyah beyazlı taraftarların alınmayacağı kararlaştırıldı.
Twente'nin 3. haftada oynadığı Lazio maçı öncesi taraftarlar arasında büyük olaylar yaşanmış. Lazio taraftarlarının maça alınmayacağı bildirilmişti. Ayrıca 6. haftada oynanan Ajax - Lazio maçına da deplasmanda seyircisi alınmadı.
4 puanı bulunan Twente 30. sırada yer alıyor. Beşiktaş ise 6 puanla 28. sırada bulunuyor.
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