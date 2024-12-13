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Haberler Beşiktaş Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo Glimt ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Bodo Glimt - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 08:53
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Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR – OLMADI!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk oldu. Bende ilk yöneticiliğimde deplasmana yine buraya gelmiştik. Hiç değişmemiş herkesin mutlu olduğu, yüzünün güldüğü, disiplinli ama çok soğuk bir küçük şehir. Fakat futbola önem veriyorlar. Mütevazı bütçelerle futbol oynayan istikrarlı bir takım. 2018'den beri aynı hoca ile çalışıyorlar ve toplam takım bütçesi bonuslar dahil 12-13 milyon Euro seviyesinde.

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Bize göre buradaki en büyük handikap havanın çok soğuk olması ve her ne kadar zemin yerden ısıtmalı da olsa suni çim bizim gibi alışkın olmayan takımları fazla yoruyor. Avrupa kupalarında son üç maçın ikisini kazanan Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son Avrupa Ligi maçında Lyon'u 1-0 mağlup ederek bu yarışı bırakmadığını gösterdi.

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş ilk 20 dakikada Semih, Gedson, Emirhan ve Onur ile rakip kaleyi yokladı ve 21. dakikada Baktiyor'un yerden ortasını Gedson Fernandes gole çevirdi. İlk yarının neredeyse tamamında oyunun hakimiyeti elinde olan ekibimiz maalesef 37. ve 43. dakikalarda yediği iki golle soyunma odasına 2-1 mağlup gitti. İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Beşiktaş rakip kaleyi bir kaç kez yoklasa da istediği sonucu alamadı. 64. dakikada Al-Musrati ve C. NDour'un yerine Salih ve Muçi oyuna dahil oldu.

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Kuzey takımları böyle, aslında kazanabileceğimiz bir maçtı. Şunu da belirtmek isterim Baktiyor'u bugüne kadar oynatmayan, oynamasına izin vermeyenlere yazıklar olsun. Gidenin arkasından konuşmak doğru değil ama demekki bu takım neredeyse hiç kondüsyon çalışmamış. Fakat şunu söyleyebilirim Bodo/ Glimt'in 43 numarası olan Hauge'yi çok beğendim. Ayrıca 77 numarası Zinckernagel'i gözü kapalı alıp gelmek lazım.

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR – SEMİH BİTMİŞ

İyi teknik adam olmak bir çok özellik gerektirir ama iki tanesi olmazsa olmazdır!.. Birincisi oyunu okumayı bileceksin, ikincisi sahada gördüğün arızaları cesaretle gidereceksin... Serdar Topraktepe ya oyunu okumayı bilmiyor ya da okuduğu oyunun gereğini yapacak cesareti yok... Takım iyi başlamış, golü bulmuş ve Gedson'la bulmuş. Semih ise sahada yok, ayağına gelen topları tutamıyor. Önde top tutamayıp, orta sahada basamadığın için iki gol yiyorsun ve geri düşüyorsun.

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Sahada olan biteni gören cesur bir teknik adamın ilk yapması gereken 46. Dakikada Salih'le orta sahayı güçlendirip, Semih'i çıkarmak, Gedson'u da en önde kullanmak… Peki Serdar hoca bunları yaptı mı!? Hayır!.. İlk yarıdaki kadroyu aynen korudu… Yani halinden memnundu!.. Taa ki son on dakikaya kadar… O dakikalarda kimi bulduysa attı sahaya, kazanmak için değil, "herkese şans verdim" demek için…

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Rafa'nın sol kanatta ne işi var!? Hadi derbideki performansını beğendiğin için oraya aldın diyelim, Semih yürüyor, daha doğrusu yürüyemiyor göremiyor musun? Orta saha çökmüş, savunmadan top çıkaramıyorsun bu manzarayı nasıl seyredersin? Yazık bize de yazık… Bıktım ayaklarına gelen fırsatları kaçıranları izlemekten. Önder Karaveli, Serdar Topraktepe,… Al birini, vur ötekine. Sorsan her biri ayrı ayrı "Kıymetimiz bilinmedi" derler…

Spor yazarları Bodo Glimt - Beşiktaş maçını değerlendirdi

Beyler kusura bakmayın, kıymetiniz, bilginiz kadardır. Nokta. Şu maça doğru kadroyla çıksan, sahada yürüyenleri çıkarma işini son 10 dakikaya bırakmasan muhtemelen üç puanla döneceksin ve ilk 16 için iddialı olacaksın. Yapılan yatırıma yazık. Not: Bir daha kimse, "Semih neden oynatılmıyor, ya da neden Milli Takım'a alınmıyor" falan demesin, çok pis kalbini kırarım… Çünkü Semih bitmiş…

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