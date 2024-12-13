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Silva gibi değilim, çalışıyorum
Beşiktaş'ın istikrarlı futbolcularından Svensson, Fenerbahçe derbisindeki iyi oyunu sonrasında "Ben yetenekli değilim" diye esprili sözlerine açıklık getirdi. 31 yaşındaki Norveçli sağ bek, "O gün biraz da espri yapmıştım. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim ama çalışarak daha iyi olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Svensson, bu sezon forma giydiği 20 maçta 1 gol, 4 asist katkısı sağladı.
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