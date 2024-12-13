Kartal dondu kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye çıkan Beşiktaş, Bodo/ Glimt deplasmanından eli boş döndü. Öne geçtiği karşılaşmada avantajını koruyamayan ve rakibine 2-1'lik skorla yenilen siyah-beyazlılar, play-off potasının da dışına çıktı. -1 derecede oynanan zorlu karşılaşmaya aslında temsilcimiz çok iyi bir başlangıç yapmıştı.

28 . SIRAYA GERİLEDİ

Dakikalar 21'i gösterdiğinde Bakhtiyor'un ortasını iyi takip eden Gedson, ceza alanı içinde net bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Skoru 16 dakika koruyabilen Beşiktaş, savunmadaki karambolde Zinckernagel'e engel olamadı: 1-1. 43. dakikada ise kullanılan köşe vuruşunda seken topu iyi takip eden Björtuft mağlubiyeti getirdi. Temsilcimiz 6 puanda kalarak 28. sıraya geriledi.

MUSRATİ'DEN HATA

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Musrati, Bodo karşısında yaptığı hatayla maça damga vurdu. Tartışmalı bir şekilde 11 milyon euroya kadroya katılan Libyalı, Bodo'nun attığı ilk golde önce topu kaçırdı, ardından çalımı yedi. Teknik direktör Topraktepe, 64'te hataları sonrasında Musrati'yi oyundan aldı.

KULÜBEDE 6 GENÇ

Sakat ve cezalı oyuncularından yoksun olarak Norveç'e gelen Beşiktaş'ın kulübesinde Göktuğ Baytekin, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Serkan Emrecan Terzi, Mustafa Hekimoğlu, Arda Berk Özüarap gibi altyapı çıkışlı oyuncular yer aldı.