Serdar Topraktepe: Yediğimiz basit goller...

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Norveç ekibi Bodo Glimt 'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAR TOPRAKTEPE'NİN AÇIKLAMALARI

"İlk başladığımızda oyun planımızı yapıyorduk. Bunun neticesini aldık, golü bulduk. Hatta Rafa ikiyi yapabilirdi. Olmadı. Ondan sonra yediğimiz basit goller takımı demoralize etti. İkinci yarıda bunu düzeltmek için sahaya çıktık ama ilk 15 dakikada bocaladık. Yorgunluklar oldu. Oyuncu değiştirdik. Son dakikalarda pozisyonlarımız vardı. Berabere de bitebilirdi. İlk 30 dakikayı süre olarak uzatabilirsek daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum."

"Oyuncu tercihlerimle ilgili soru işaretim yok."

"İki takım da iyi mücadele etti. Bodo takımı da iyi bir takım, iyi mücadele ettiler. Biz de onlara karşılık verdik ama neticede mağlup ayrıldık."