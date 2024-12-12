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Haberler Beşiktaş Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip!

Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sezon sonunda Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erecek olan Demokratik Kongolu sol bek oyuncusu Arthur Masuaku'ya Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes talip oldu. Nantes'ın Ocak ayında Beşiktaş'ın kapısını çalarak Masuaku için teklifini iletmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Masuaku'ya Fransa'dan sürpriz talip!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Siyah- Beyazlılar'da son haftalarda özellikle savunmada gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan ve eleştirilen isimlerden biri olan Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku'ya Fransa'dan talip çıktı.

Takvim gazetesinin haberine göre, Ligue 1 ekibi Nantes'ın 31 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve ocak ayında Siyah-Beyazlı kulübün kapısını çalacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın da kontratı sezon sonunda sona erecek tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmaya sıcak baktığı da gelen haberler arasında.

Bu sezon Siyah-Beyazlı formayla 21 maça çıkan deneyimli sol bek söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Arthur Masuaku'ya güncel verilere göre 4 milyon Euro değer biçiliyor.

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