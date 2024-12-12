Luiz Felipe'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde uzun süre peşinde koştuğu Luiz Felipe için haberler iyi. İtalya ve Brezilya pasaportu olan Luiz Felipe'nin Arabistan serüveni resmen olmasa da artık bitti. AI-Ittihad kendisini kullanılabilecek yabancı oyuncular listesinden çıkardı. Sözleşmesini sonlandırma için Ocak ayı bekleniyor. Bu hamlenin ardından Betis'in bir teklif sunacağı konuşuluyor. Ancak 27 yaşındaki stoperle Napoli ve Juventus'un da ilgilendiğine dair haberler var. Ocak ayında nasıl bir transfer stratejisi ilgileneceği bilinmese de Beşiktaş'ın da Luiz Felipe için bir hamle yapması gündeme gelebilir.