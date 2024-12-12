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Haberler Beşiktaş Luiz Felipe'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Luiz Felipe'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

Beşiktaş'ın bir dönem yakından takip ettiği Brezilya asıllı İtalyan stoper Luiz Felipe’nin Suudi Arabistan macerasının sonlandığı ve siyah beyazlıların başarılı futbolcuya resmi teklif yapacağı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Luiz Felipe'den Beşiktaş'a müjdeli haber!

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Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde uzun süre peşinde koştuğu Luiz Felipe için haberler iyi. İtalya ve Brezilya pasaportu olan Luiz Felipe'nin Arabistan serüveni resmen olmasa da artık bitti. AI-Ittihad kendisini kullanılabilecek yabancı oyuncular listesinden çıkardı. Sözleşmesini sonlandırma için Ocak ayı bekleniyor. Bu hamlenin ardından Betis'in bir teklif sunacağı konuşuluyor. Ancak 27 yaşındaki stoperle Napoli ve Juventus'un da ilgilendiğine dair haberler var. Ocak ayında nasıl bir transfer stratejisi ilgileneceği bilinmese de Beşiktaş'ın da Luiz Felipe için bir hamle yapması gündeme gelebilir.

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