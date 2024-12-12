Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Norveç temsilcisi karşısında Avrupa hedefini sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, oynadığı 5 maçın sonunda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alarak 6 puan toplayabildi. 36 takımın mücadele ettiği turnuvada 22. sırada yer alan Beşiktaş'ın rakibi Bodo/Glimt ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet 17. sırada bulunuyor. Peki, Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MAÇIN İLK 11'LERİ

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Zinckernagel, Hauge, Hogh

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Emirhan, Zaynutdinov, Ndour, Al Musrati, Onur Bulut, Gedson, Rafa Silva, Semih

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında oynanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveç'te oynanacak Bodo/Glimt - Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODO/GLIMT - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA

NORVEÇ'TE SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Karşılaşmaya kısa süre kala maçın hakemi hakkında açıklama paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 12 Aralık Perşembe günü saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek. Glova'nın yardımcılıklarını ise Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN KRİTİK MÜCADELE

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt'e konuk olacak Beşiktaş'ta kritik haftalar başladı. Avrupa'da yoluna devam etmek için kalan maçlarında en iyi sonuçları almayı hedefleyen siyah-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Maccabi Tel Aviv ile oynanan karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

İlk 24 takım arasında yerini almak isteyen Beşiktaş, play-off aşamasına kalmak için Bodo/Glimt karşısında puan veya puanlar almayı hedefliyor. 5 hafta sonunda 2 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan siyah-beyazlıların 6 puanı bulunuyor. Rakibi Bodo/Glimt ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 7 puanla 17. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Fenerbahçe maçında defans hattı eksik olan ve ikinci yarının ortalarında Bahtiyar Zaynutdinov'un stoper olarak oynadığı Beşiktaş'ta şok eden gelişme yaşandı.

Teknik Direktör Serdar Topraktepe yönetiminde Bodo/Glimt deplasmanına hazırlanan siyah-beyazlılarda, Emirhan Topçu'nun son antrenmanlara katılmaması futbolseverleri düşündürüyor.

Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin tedavilerine devam edilirken, Emirhan Topçu'nun da Bodo/Glimt karşısında oynayıp oynamayacağının maç saatinde netleşmesi bekleniyor. Sarı kart cezası bulunan Arthur Masuaku, Norveç temsilcisi karşısında forma giyemeyecek.

CIRO IMMOBILE NORVEÇ'TE YOK

Defans hattında yaşanan sakatlık ve cezaların ardından hücum bölgesinde de sorun yaşayan Beşiktaş'a bir üzücü haber de Ciro Immobile'den geldi. Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında sakatlanan ve yerini Semih Kılıçsoy'a bırakan İtalyan golcü, Bodo/Glimt karşısında şans bulamayacak.

CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girip takımına 3 puan kazandıran Alex Oxlade-Chamberlain, Bodo/Glimt karşısında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst döneminde EUFA listesine yazılmayan İngiliz futbolcu, son haftalarda daha fazla şans bulmaya başladı.

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