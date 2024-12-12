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Haberler Beşiktaş Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar ilk yarıda Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve rakibine 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 00:59 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 01:15
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Bodo/Glimt 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Bodo/Glimt deplasmanına konuk olan Beşiktaş, Norveç'ten eli boş ayrıldı. 21. dakikada Gedson Fernandes'in golüyle öne geçen temsilcimiz 37. dakikada Zinckerganel'in ve 43. dakikada Bjortuft'un attığı gollere engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 geride girdi. Maçın ikinci yarısında herhangi bir gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş maçtan 2-1 mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 6 puanla 28. sırada kaldı ve ilk 24'e kalma yolunda önemli bir yara almış oldu. Bodo/Glimt ise puanını 10'a yükseltti ve ilk 24 içindeki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş evinde Athletic Bilbao'ya karşı zorlu bir müsabakaya çıkacak. Bodo/Glimt ise evinde Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

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