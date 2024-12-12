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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Jonas Svensson: Kalan iki maçı da kazanmamız gerekiyor!

Beşiktaş'ta Jonas Svensson: Kalan iki maçı da kazanmamız gerekiyor!

UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlılarda savunma oyuncusu Jonas Svensson kalan iki maçı da kazanmaları gerektiğini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 01:21
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Beşiktaş'ta Jonas Svensson: Kalan iki maçı da kazanmamız gerekiyor!

Beşiktaş, Avrupa Ligi 6. hafta maçında Beşiktaş deplasmanda Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlılarda Jonas Svensson maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Jonas Svensson: "Maça iyi başladık. İlk golü yiyene kadar iyi gidiyorduk. Top rakipteydi ama biz de kontrataklardan etkiliydik. Basit iki gol yedik. İkinci yarı da zorlandık. Daha fazlasını çıkartabilirdik. Üzgünüz. Bir sonraki maçımız Bilbao ile. Bilbao maçında taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Bu maçı da kazanmamız gerekiyor."

"Avrupa Ligi'nde kalan iki maçta yenmemiz gerekiyor bu maçları. 6 puan gerekiyor. Bunu yapmaya Bilbao maçında başlamamız lazım. Bundan önce lige odaklanacağız. Son maçlarda skorlarımız iyi değildi. Fenerbahçe'ye kadar aldığımız skorlar iyi değildi. Bu maçları kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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