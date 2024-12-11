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Haberler Beşiktaş Talha'dan müjde

Talha'dan müjde

Hafta sonunda F.Bahçe ile Süper Lig'de oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Tayyip Talha'dan güzel haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Talha'dan müjde

Hafta sonunda F.Bahçe ile Süper Lig'de oynanan derbi mücadelesinde sakatlanan Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Tayyip Talha'dan güzel haber geldi. Takımdaki eksik isimlerin çokluğu nedeniyle zorluk yaşayan teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Talha'nın takıma dahil olmasıyla birlikte rahat bir nefes aldı. Yine derbi sonrasında sakatlık yaşayan Emirhan'ın ise yarınki Bodo/ Glimt mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Ancak hafta sonunda Adana Demir karşısında forma giyme ihtimali bulunuyor.

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