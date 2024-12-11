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Haberler Beşiktaş Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 6. haftada Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Çok sayıda sakat oyuncusu bulunan siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Norveç ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Bodo-Glimt maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 12:03
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Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında perşembe günü Norveç'de Bodo/Glimt'in konuğu olacak. Aspmyra Stadı'ndaki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetecek.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Ligdeki 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen hafta mağlup oldu.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Maccabi Tel Aviv ile Macaristan'da oynanan karşılaşmayı 3-1 kaybeden siyah-beyazlı ekip, Norveç deplasmanında puan kazanması halinde ligi ilk 24 takım arasında bitirip play-off aşamasına kalmak için avantaj sağlayacak.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

SAVUNMA SAKATLIKTAN DAĞILDI

Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan ancak kafileye dahil edilen Emirhan Topçu'nun maça kulübede başlaması bekleniyor.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu. Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmedi.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Siyah-beyazlılarda ailevi sebeplerden dolayı izin alan Milot Rashica da Bodo/Glimt maçı kafilesinde yer almadı.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı. Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte siyah-beyazlıların Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i...

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

MERT

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

SVENSSON

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

TAYYİP TALHA

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

BAKHTIYOR

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

ONUR

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

AL-MUSRATI

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

SALİH

Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i

GEDSON

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