Serdar Topraktepe'den zorunlu değişiklik! İşte Beşiktaş'ın Bodo/Glimt maçı 11'i
Son dakika Beşiktaş haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, 6. haftada Bodo/Glimt deplasmanına konuk olacak. Çok sayıda sakat oyuncusu bulunan siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, Norveç ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte Beşiktaş'ın Bodo-Glimt maçı muhtemel 11'i... (BJK spor haberi)
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Avrupa'da geride kalan 5 haftada 2 galibiyet, 3 yenilgi alan Beşiktaş, 6 puanla 22. basamakta bulunuyor. 7 puanı bulunan Bodo/Glimt ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyet, 1 beraberlikle 17. sırada yer alıyor.
SAVUNMA SAKATLIKTAN DAĞILDI
Beşiktaş'ta kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan ancak kafileye dahil edilen Emirhan Topçu'nun maça kulübede başlaması bekleniyor.
Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu. Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmedi.
Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.
Siyah-beyazlılarda ailevi sebeplerden dolayı izin alan Milot Rashica da Bodo/Glimt maçı kafilesinde yer almadı.
CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK
Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için karşılaşmada görev yapamayacak. Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı. Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.
Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. İşte siyah-beyazlıların Bodo/Glimt maçı muhtemel 11'i...
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