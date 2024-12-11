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Haberler Beşiktaş Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

29 Aralık’taki seçimi düşünmeyen Beşiktaş, tamamen Norveç deplasmanına kenetlendi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Hedef Avrupa

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen siyahbeyazlılarda tek hedef Bodo/ Glimt karşısında 3 puan alarak iddiasını sürdürmek.

Beşiktaş'ta yaşanan büyük kaosun ardından güneş açmaya başladı. Van Bronchorst ile yollarını ayıran ve 29 Aralık için seçim kararı alan siyah-beyazlılar tüm olumsuz şartlara karşın F.Bahçe derbisinde sahadan 3 puanla ayrılarak gelecek adına umut verdi. Sezon sonuna kadar takımın başında kalması beklenen teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin takıma yaptığı dokunuş, Avrupa yolunda da yeni hedefler koydu.

NORVEÇ DEPLASMANINDA KAYIP

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Norveç ekibi Bodo/Glimt'e konuk olmaya hazırlanan siyah-beyazlılar buradan galibiyetle ayrılarak iddiasını sürdürmek istiyor. İlk 8 için matematiksel şansı devam eden Beşiktaş'ta seçim bir kenara bırakılırken camia, yönetim, teknik heyet ve futbolcular sadece Norveç deplasmanından alınacak 3 puana kenetlendi. Bugüne kadar 2 kez Bodo ile deplasmanda karşılaşan siyah-beyazlılar 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

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