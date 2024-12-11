Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe ve futbolculardan Svensson Bodo/Glimt maçı öncesi açıklamada bulundu

UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında yarın deplasmanda Bodo/Glimt'in konuğu olacak Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe ve futbolculardan Jonas Svensson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Norveç'e galibiyet için geldiklerini ifade eden Serdar Topraktepe, "Norveç insanı çok cana yakın ve misafirperver. Bunu Svensson'dan da çok iyi biliyorum. Hem Norveç'i hem takımımızı çok iyi temsil eden bir isim. Bugün son idmanımızı yapacağız. Bodo/Glimt saygılı duyulacak, enerjik ve disiplinli bir takım. Takım oyununu çok iyi oynayan ve üstüne koyarak ilerleyen bir ekip. Beşiktaş olarak buraya galibiyet için geldik. Geçen seneki iki maçta buraya gelmedim ama maçı seyretmiştim. Biz de iyi bir takımız, Beşiktaş'ız. Dostça bir maç olacak. Beşiktaş nerede oynarsa oynasın galibiyet için gelir. Güzel bir maç olacağını ve iki takımın da güzel mücadele edeceğini düşünüyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ KARAKTERİNİ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

Kadroda eksik oyuncuların bulunduğunu ancak görev yapacak oyunculara güvendiğini belirten Topraktepe, "Derbiyi kapattık, yorgunluk olabilir ama ne olursa olsun Beşiktaş karakterini ortaya koymaya çalışacağız. Eksiklerimiz çok. Onlar da aramıza dönmek için çok istekliler. Buradaki diğer oyuncu arkadaşlarımızın hepsine güveniyorum. Sahaya kimi çıkarırsak, oyuna kim sonradan girerse mücadele edeceklerine gönülden inanıyorum" şeklinde konuştu.

'ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM'

30 yılı aşkın süredir Beşiktaş'ta görev yaptığını söyleyen Topraktepe, "Artık bu konulara girmek istemiyorum. Ben Beşiktaş'ın çalışanıyım, şu anda da teknik direktörüyüm. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. 31 senedir Beşiktaş Kulübü'ndeyim" dedi.

'BODO DİSİPLİNLİ BİR TAKIM'

Norveç ekibi Bodo/Glimt'in disiplinli bir takım olduğuna değinen Serdar Topraktepe, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bodo çok enerjik ve disiplinli bir takım. Geçen seneki iki maçta buraya gelmedim ama maçı seyretmiştim. Çıkacağız, biz de iyi bir takımız, Beşiktaş'ız. Dostça bir maç olacak."

SVENSSON: ZOR OLACAK AMA YARIN AMACIMIZ KAZANMAK

3 puana ihtiyacı olduklarını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Jonas Svensson, "Yarın zor bir maç olacağının bilincindeyiz. Elimizden gelenin en iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımın bazıları değişti. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor bir zeminde, çimlerine alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak" dedi.

'RAFA SİLVA GİBİ ÇOK YETENEKLİ DEĞİLİM'

Fenerbahçe derbisinin ardından 'Yetenek yok mücadele etmem lazım' şeklindeki açıklaması hatırlatılan Norveçli savunmacı, şöyle konuştu:

"O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum."