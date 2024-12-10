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Haberler Beşiktaş Immobile 2-3 hafta yok

Immobile 2-3 hafta yok

Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile’nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. İtalyan yıldız en az 2-3 hafta takımdan uzak kalacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2024 Salı 06:50
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Immobile 2-3 hafta yok

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı; "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." Ciro Immobile'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. İmmobile, Beşiktaş'ta bu yıl oynadığı 13 maçta 9 gol attı.

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