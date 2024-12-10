Beşiktaş’ta Bodo hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Fenerbahçe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncuların, ısınma koşuları ve 5'e 2 ile başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Siyah-beyazlılar, Bodo/Glimt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.