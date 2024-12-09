  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Immobile şoku

Immobile şoku

Beşiktaş’ta derbide sakatlanan Ciro İmmobile, Bodo Glimt maçında forma giyemeyecek

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Immobile şoku

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından havlu atan Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Siyah-Beyazlılar derbiden mutlu ayrılırken sakatlık şoku ile karşı karşıya kaldı. Kısa bir süre sakatlık yaşayan Göztepe karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan önceki gün de Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlık yaşayan tecrübeli golcü, bir kez daha sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın gol yollarındaki umudu İmmobile, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Bodo Glimt deplasmanında forma giyemeyecek.

Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi
Ahmet Çakar: Kötü niyet ve yapı...
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
CANLI | Esad rejimi düştü! Sığınmacılara "geri dönün" çağrısı... Suriyeliler Şam'a akın ediyor
G.Saray'ın kapısından dönmüştü! F.Bahçe kapıyor
F.Bahçe'de derbi sonrası radikal karar! Tam 8 futbolcunun bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme 01:31
A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! 01:31
A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! A.Madrid'den muhteşem geri dönüş! 01:19
Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme Lazio'dan Napoli'ye büyük çelme 01:05
Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! 23:59
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... 23:57
Daha Eski
Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! Başkan Erdoğan'dan Türk futbolu yorumu! 23:53
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR sonrası... 23:52
Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi Mustafa Çulcu'dan flaş hakem eleştirisi 23:33
Nani'den flaş kariyer kararı! Nani'den flaş kariyer kararı! 23:13
A. Efes'in deplasmanda kayıp! A. Efes'in deplasmanda kayıp! 23:13
Nani'den flaş kariyer kararı! Nani'den flaş kariyer kararı! 23:01