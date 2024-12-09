Immobile şoku

Üst üste aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışından havlu atan Beşiktaş, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Siyah-Beyazlılar derbiden mutlu ayrılırken sakatlık şoku ile karşı karşıya kaldı. Kısa bir süre sakatlık yaşayan Göztepe karşılaşmasıyla birlikte formasına kavuşan önceki gün de Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlık yaşayan tecrübeli golcü, bir kez daha sahalardan uzak kalacak. Beşiktaş'ın gol yollarındaki umudu İmmobile, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik Bodo Glimt deplasmanında forma giyemeyecek.