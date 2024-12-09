  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ciro Immobile...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ciro Immobile...

Beşiktaş, Fenerbahçe ile Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide sakatlık yaşayan Ciro Immobile'nin sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yayınladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 19:57 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 20:10
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ciro Immobile...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlık yaşayan Ciro Immobile'nin sağlık durumu ile ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

HALKBANK - Reklam
Serdal Adalı adaylığını açıkladı!
DİĞER
Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!
Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu
G.Saray'a şampiyonluk çileği! Osimhen ile coşacaklar
Manaj için son dakika açıklaması! G.Saray ve Barış Alper...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 19:57
Serdal Adalı adaylığını açıkladı! Serdal Adalı adaylığını açıkladı! 19:34
David Coote hakemlikten ihraç edildi! David Coote hakemlikten ihraç edildi! 19:14
Trabzonspor, G.Saray maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, G.Saray maçı hazırlıklarına başladı 18:53
F.Bahçe'den G.Saray'a sert yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a sert yanıt! 18:47
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor | CANLI Gaziantep FK - Çaykur Rizespor | CANLI 18:21
Daha Eski
FIFA'dan iki kulübe puan silme cezası! FIFA'dan iki kulübe puan silme cezası! 18:20
2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı! 2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı! 18:13
Çorum FK'de Boudjemaa ile yollar ayrıldı Çorum FK'de Boudjemaa ile yollar ayrıldı 18:00
Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret 17:43
Manaj için son dakika açıklaması! G.Saray ve Barış Alper... Manaj için son dakika açıklaması! G.Saray ve Barış Alper... 17:14
Ada'da 'Yıldız' savaşları! 80 milyon Euro... Ada'da 'Yıldız' savaşları! 80 milyon Euro... 16:53