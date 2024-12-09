Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Ciro Immobile...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Fenerbahçe ile oynadığı derbide sakatlık yaşayan Ciro Immobile'nin sağlık durumu ile ilgili Beşiktaş'tan bir açıklama geldi. Siyah-beyazlı kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ardından sağ uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Ciro Immobile'nin yapılan klinik değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, uyluk arka adalesinde (semimembranozus) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Ciro Immobile'nin tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.