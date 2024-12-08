Diriliş Kartal: Yaralı, eksik ve moralsiz Beşiktaş derbide güldü

Yılın son derbisiydi. Beşiktaş için önemli bir maçtı. Yaşanılan kötü günlere bir sünger çekip yeni bir sayfa açacaktı. Böyle maçların favorisi olmaz cümlesi dün gece bir kez daha kanıtlandı. Her şeye rağmen Kara Kartal güzel bir taktiksel oyun ile ezeli rakibinden istediğini aldı. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek derin bir nefes aldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 73. dakikada haftalardır forma giymeyen İngiliz futbolcu Chamberlain oldu. Siyah- beyazlılarda 90+6'da Gedson Fernandes kırmızı kart gördü. Bu sonuçla birlikte ligde 5 maç aradan sonra kazanan Beşiktaş puanını 25'e yükseltirken, 5 maçlık galibiyet serisi Dolmabahçe'de sona eren Fenerbahçe 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olurken, Fenerbahçe evinde Başakşehir'i ağırlayacak.

FENER'İN BELALISI

Derbide Beşiktaş'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'nin Süper Lig tarihinde en çok mağlup olduğu ve gol yediği rakibi Beşiktaş oldu. Kara Kartal, Fenerbahçe'yi 43 kez mağlup ederken ezeli rakibine 158 gol atarak en çok gol atan takım oldu.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, son oynadıkları Hatayspor maçının 11'ine göre Fenerbahçe derbisinde tek değişiklik yaptı. Topraktepe, Semih Kılıçsoy'u yedeğe çekerken, Al Musrati'yi Fenerbahçe karşısında ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi, tüm kulvarlarda 3 maç sonra kadroya dahil edildi. Haftalardır oynamayan Chamberlain, Zaynutdinov ve Ndour ikinci yarıda oyuna girdi.

MUÇI FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın genç yıldızı Ernest Muçi, milli takımda yaşadığı sakatlığı atlatarak formasına kavuştu. İkinci yarının son dakikalarında oyuna giren Arnavut futbolcu mücadelenin 90+6. dakikasında gole çok yaklaştı ancak Dominik Livakovic'i geçemedi.

SEMİH'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un, 90+8'de attığı gol ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Genç golcü bu sezon Süper Lig'deki ilk gol sevincini geçtiğimiz haftalarda Göztepe karşısında yaşamıştı. Kılıçsoy, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö'ye karşı oynanan müsabakada da ağları sarsmıştı.