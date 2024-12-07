Yalan ağzıa yuva yapmış

Beşıktaş'ta görevinden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'a sert bir yanıt verdi Yalan ağzına yuva yapmış diyen Aybaba, "Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi" dedi.

AMACI BENİ PARACI GÖSTERMEK

Aybaba, "Yok hoca görmüş de, rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi. Arkasından sosyal medya trolleri 'oooo Kaan bey belgeler ile konuştu' Düzen bu. Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım" ifadelerini kullandı.