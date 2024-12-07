  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Yalan ağzıa yuva yapmış

Yalan ağzıa yuva yapmış

Beşiktaş’ta görevden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul’un açıklamalarına sert tepki verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yalan ağzıa yuva yapmış

Beşıktaş'ta görevinden ayrılan Samet Aybaba, yönetim kurulu üyesi Kaan Şakul'a sert bir yanıt verdi Yalan ağzına yuva yapmış diyen Aybaba, "Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür. Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde. Söylediği 5 kelimenin 4'ü yalan. Birisi de doğru değil, yarım. Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi" dedi.

AMACI BENİ PARACI GÖSTERMEK

Aybaba, "Yok hoca görmüş de, rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek. Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil. Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi. Arkasından sosyal medya trolleri 'oooo Kaan bey belgeler ile konuştu' Düzen bu. Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Derbide izleyecekler! Fenerbahçe'nin yıldızlarına yakın takip
Reklam - TOD
DİĞER
Yeşilçam'ın efsane jönü Kartal Tibet’in oğlu da oyuncu çıktı! Meğer Üç Kuruş'un yıldız ismiymiş! İlk kez öğrenenler şoke oldu
CANLI |Muhalifler adım adım Şam'a ilerliyor: Esad Suriye'den kaçtı iddiası
Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:28
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:28
PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! PSG'de üst üste ikinci puan kaybı! 01:13
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Atalanta Milan'ı devirdi! Atalanta Milan'ı devirdi! 01:08
Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... Talisca'da son dakika gelişmesi! Al-Nassr... 00:35
Daha Eski
Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... Şenol Güneş: Çok emek verdik ama... 00:35
Trabzon'da kazanan çıkmadı Trabzon'da kazanan çıkmadı 00:35
Medina'da Fener'e kötü haber! Medina'da Fener'e kötü haber! 00:35
G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu G.Saray'dan PFDK tepkisi: Zalimliğin federasyonu 00:35
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:35
TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... TFF açıkladı! F.Bahçe'den Türkiye Kupası kararı... 00:35