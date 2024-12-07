Kralların ezeli rekabeti

YARIM KALAN HESAPLAŞMA

Ciro İmmobile Lazio Roma'da, Edin Dzeko da Roma'da forma giyerken oluşan rekabet, İmmobile'nin Beşiktaş'a evet demesiyle Türkiye'ye taşındı. İşte o ezeli rekabet Süper Lig'de kıyasıya bir mücadele şeklinde devam ediyor. İtalyan ve Bosnalı golcü kozlarını bu akşam bir kez daha paylaşacak. İmmobile saha ve seyirci avantajını kullanarak hem aradaki farkı açmak, hem yarım kalan hesabı kapatmak hem de takımına katkı sağlayıp kötü gidişe bir dur demek için çaba harcayacak.

GOLCÜLERİN MÜTHİŞ SAVAŞI

İtalya'da kırmadığı gol rekoru ve almadığı paye bırakmayan İmmobile'nin "Şövalye" unvanı da bulunuyor. Tek amacı var o da gol krallığında Dzeko'yu geçmek. Süper Lig'de Beşiktaş zorlu günle geçirse de İmmobile gollerine devam ediyor. Beşiktaş taraftarı G.Saray'ı ve Trabzonspor'u es geçen İtalyan golcünün F.Bahçe derbisinde klasını göstermesini bekliyor. İmmobile 9 golle zirvedeki yerini korurken onu 8 golle F.Bahçeli Dzeko, Trabzonlu Banza ve Başakşehirli Piatek takip ediyor.