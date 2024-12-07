Kartal asla vazgeçmez

Beşıktaş Süper Lig'de şimdiye kadar 4 İstanbul derbisi oynadı. Sadece Eyüpspor'dan son dakika penaltı golüyle 3 puan aldı. Kasımpaşa ve diğer büyük derbi olan Galatasaray'a aynı skorlarla yenildi. Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Dev maç kategorisinde yer alan Trabzonspor ile yenişemedi.

PUAN FARKINI KAPATMAK iSTiYOR

Yılın ve ilk yarının son derbisi ise bu gece oynanacak. Siyah- beyazlılar, ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi yenerek hem aradaki puan farkını kapatmak hem de yeni bir sayfa açmak istiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇLARA İYİ BAŞLIYOR

Bugün oynanacak derbi maçta rakip olacak Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin lig istatistikleri dikkati çekiyor. Bu sezon gol yollarında ilk yarılarda daha etkili bir performans ortaya koydu. Siyah-beyazlılar, müsabakaların ilk yarılarında 14 gol atarken, ikinci yarılarda sadece 8 gol bulabildi. Aynı süreçte ilk yarılarda kalesinde 6 gol gören Beşiktaş, ikinci yarılarda ise 9 gole engel olamadı.

SERDAR TOPRAKTEPE'NiN 2. DERBiSi

Beşıktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, Fenerbahçe derbisinde siyahbeyazlıların başında yer alacak. Söz konusu müsabakayla birlikte Serdar Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. kez derbi heyecanı yaşayacak. Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

11. MAÇINA ÇIKACAK

Bu sezon da Giovanni van Bronckhorst'la yol ayrımına gitmesiyle 3. kez vekaleten teknik direktörlük görevine getirilen Serdar Topraktepe, 10 karşılaşmada takımın başında yer aldı. Topraktepe idaresindeki Beşiktaş, bu müsabakalarda 4 galibiyet alırken, 3'er kez de beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

LİGDE 5 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Beşıktaş, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 5 müsabakada galibiyete ulaşamadı. Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen "Kara Kartal", ardından oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik yaşadı. Ligde 5 maçtır kazanamayan siyah- beyazlılar, Fenerbahçe'yi yenerek, taraftarını mutlu etmeye çalışacak.

TÜRKMEN DÜDÜK ÇALACAK

Dolmabahçe'de oynanacak derbide hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak. Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig maçlarında görev alan İstanbul bölgesi hakemi, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Türkmen'in performansı merak konusu.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşıktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Al Musrati, Ciro İmmobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

PAULISTA VE UDUOKHAI YOK

Beşıktaş'ta Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Arnavut futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği netlik kazanmadı.

4 MAÇTIR YENEMİYOR

Beşıktaş, iç sahada F.Bahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Oğız, En-Nesyri