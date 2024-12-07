Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe: "Fenerbahçe'nin zaaflarına çalıştık"

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacakları maçın öncesinde kritik açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

"GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VAR"

Serdar Topraktepe: "Derbileri futbolcuyken de oynadık, şimdi hoca olarak çıkacağız. Derbiler farklıdır. Kendi evimizdeki avantajı kullanmak istiyoruz, galibiyete ihtiyacımız var. Fenerbahçe'nin kuvvetli yönlerini ve zaaflarını anlattık. Böyle maçlar mücadele ister."

"Bu mücadeleyi oyuncularım gösterebilir. Umarım kazanan biz oluruz. Futbolculuk derbi maçlarında daha kolay, bireyselsiniz ve ona göre kendinizi hazırlıyorsunuz. Takımın böyle maçlarda morale ihtiyacı var. Özellikle bizim morale ihtiyacımız var."

"Oyuncularımız sahada istediklerimizi yapacaktır. Buna inanıyorum."