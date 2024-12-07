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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş'ta maç sonrası kulüp başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Yücel, Serdar Topraktepe'nin performansı ile ilgili konuştu ve "Yeni teknik direktör gelecek mi?" sorularına yanıt verdi. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 22:47
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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş'ta maç sonrası kulüp başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. Yücel, Serdar Topraktepe'nin performansı ile ilgili konuştu ve "Yeni teknik direktör gelecek mi?" sorularına yanıt verdi.

Hüseyin Yücel, "Serdar Topraktepe bırakmadığı sürece ben kendisiyle devam etmeyi arzu ederim. Onun ekibini güçlendirmek, kuvvetlendirmek lazım. Önümüzde bir seçim, arkasından bir seçim daha olacak. Şu an macera aramaya gerek yok. Serdar hoca çok büyük fedakarlık yaptı. Bizlerin de ona karşı aynı fedakarlıkta bulunması lazım." ifadelerinde bulundu.

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