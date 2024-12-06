Zor günlerin adamı

Beşıktaş'ta yaşanan çalkantılı başkanlık süreci, olumsuz saha sonuçları ve Giovanni Van Bronckhorst'un ayrılması sonrası takımın başında Serdar Topraktepe yer alıyor. 48 yaşındaki antrenör, tıpkı geçtiğimiz sezon olduğu gibi bir kez daha zor bir süreçte sorumluluk almaktan kaçınmadı. Beşiktaş'ın simge isimlerinden olan Topraktepe; geçen sezon da Rıza Çalımbay ve Fernando Santos dönemlerinden sonra takımın başında yer almıştı.

KUPA ŞAMPİYONLUĞU

Serdar Topraktepe geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-2 yenerek kupa zaferi elde etmişti. Genç çalıştırıcı aynı zamanda son 2 sezonda Fernando Santos ve Giovanni Van Bronckhorst'un teknik ekiplerinde de görev aldı. Sezon başında Galatasaray'a karşı alınan 5-0'lık Süper Kupa finalinde de yardımcı antrenör olan Topraktepe, 10 resmi maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Beşiktaş bu süreçte 15 gol atıp, 12 gol yedi.

KARAVELİ İLE BAŞLADI

Serdar Topraktepe antrenörlük kariyerinde Beşiktaş'ta önemli görevler aldı. Eylül 2021'de Önder Karaveli ile hem U19 takımında hem de A takımda çalışan Topraktepe daha sonra U19 takımının teknik direktörü oldu.

100. YIL ZAFERİNDE VAR

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta iki farklı dönemde forma giyen Serdar Topraktepe iki şampiyonluk yaşadı. 1994-1999 ve 2002-2004 yılları arası siyahbeyazlı takımda sol kanatta oynayan Topraktepe, özellikle 2002-03 sezonundaki 100. Yıl şampiyonluğunda kadroda yer alarak tarihe geçti. Serdar Topraktepe ayrıca 1994-95 lig şampiyonluğu, 1998 Türkiye Kupası ve Süper Kupası'nı kazandı.

TOPRAKTEPE İLE 10 MAÇ

Serdar Topraktepe, Beşiktaş'ta 10 kez takımın başında sahaya çıktı. Topraktepe 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Topraktepe, Van Bronckhorst'un yanında 20, Santos'un yanında 16 ve Önder Karaveli ile 18 maçta yer aldı.