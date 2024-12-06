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Haberler Beşiktaş UEFA’ya Maccabi şikayeti

UEFA’ya Maccabi şikayeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında rakip oyuncu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından İsrail ordusuna selam vermesi nedeniyle futbolcunun ve kulübünün UEFA'ya sevk edilmesini talep etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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UEFA’ya Maccabi şikayeti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Ligi'nde oynanan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında rakip oyuncu Gavriel Kanichowsky'nin attığı golün ardından İsrail ordusuna selam vermesi nedeniyle futbolcunun ve kulübünün UEFA'ya sevk edilmesini talep etti. TFF'den yapılan bilgilendirmede, Maccabi Tel Aviv'in İsrailli oyuncusu Kanichowsky'nin gol sevincinde İsrail ordusuna verdiği selamda siyasi, düşüncesiz ve açıkça bir mesaj amacı taşıdığı belirtilerek, UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan futbolcu ile kulübüne karşı inceleme başlatılması istendiği belirtildi.

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