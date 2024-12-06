  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Samet Aybaba’dan Kaan Şakul açıklaması: “Söyledikleri yalan!”

Samet Aybaba’dan Kaan Şakul açıklaması: “Söyledikleri yalan!”

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, kulüp yöneticilerinden Kaan Şakul'un kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi. İşte o açıklamalar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 12:06 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 12:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samet Aybaba’dan Kaan Şakul açıklaması: “Söyledikleri yalan!”

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, kulüp yöneticilerinden Kaan Şakul'un kendisine yönelttiği iddialar hakkında açıklamada bulundu.

"SÖYLEDİĞİ 5 KELİMENİN 4'Ü YALAN"

Aybaba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür.

Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde.

Söylediği 5 kelimenin 4 ü yalan.

Birisi de doğru değil, yarım.

Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.

Yok hoca görmüş de , rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek.

Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil.

Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi..

Arkasından sosyal mesya trolleri oooo Kaan bey belgeler ile konuştu..Düzen bu.

Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım. Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum.

Anadoluda güzel bir söz var.

Yalan, bunların ağzında yuva yapmış..

Saygılar."

KAAN ŞAKUL NE DEMİŞTİ?

"BİZE A4 KAĞIDINDA GELİYOR"

"Bu arada Samet Ağabeyden başkana 2024-25 sezonu için transfer raporu gelmiş. Başkan 'İnsanlar klasör klasör sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular.' vs. dedi. Bence başkanın orada bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu.''

"MESAJIMA GERİ DÖNMEDİ"

"Samet Aybaba, Nisan ayında genç oyunculara zam yapmak istediğini başkana söylüyor. Başkan da kabul ediyor. Samet Aybaba, oyuncu listesini bana atıyor. Fakat listede bir tane A takım oyuncusu da var. Maaşında acayip bir artış var ve daha 2 yıllık kontratı var. Onu da 1 yıl daha uzatıyoruz. Samet Ağabey'e 'Genç oyuncularda sorun yok ama bu arkadaşımız daha sakatlıktan yeni çıkmış. Niye yükümlülüğümüzü 4 katına çıkarıyoruz. Ben bu anlamda olumsuzum' dedim. Mesajıma geri dönmedi. Ertesi sabah kameraları çağırıp, oyuncuya imza attırdı."

"SAMET AYBABA TEPKİ GÖSTERİYOR"

"Başkan, 2. başkana Worrall için teklif yapın diyor. Hüseyin Yücel, Ümraniye'deki profesyonele teklifi yapmasını söylüyor. Dijital ortamda Samet Aybaba'nın imzası kaldığı için onun imzasıyla gidiyor. Samet Aybaba sonra buna tepki gösteriyor. Başkan konu nedir öğreniyor. Sonra o teklifi iptal ettiriyor."

"ÇIKIP BUNUNLA SUÇLUYORSUN"

"Bir kulübün başkanıyla, 2. başkanı neden imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya ihtiyaç duysun. Ben bunu anlamıyorum. Sen Beşiktaş'a bu kadar emek veriyorsun. Çıkıp bununla suçluyorsun."

"DÜNYA KADAR İNSANA YETKİ VERMİŞSİN"

"Samet Aybaba, dünya kadar insana yetki vermişsin. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum, başkan söyledi. Hepsini iptal ettirdim. Aybaba'nın imza yetkisi bile yok, futbolcuya direkt ulaşma şansımız varken araya aracı sokmuş.''

AYBABA, MULEKA'YA 'HOCA SENİ 40 MAÇ OYNATACAK' DEMİŞ"

"Hoca 'Muleka'yı düşünmüyorum' demiş. Arabistan'dan bir kulüple 750 bin euro kiralama + 3.25 milyon Euro ligde kalırlarsa satın alınacak opsiyonuyla anlaşıyoruz. Muleka, Arabistan'a gitmek için yalvarmış. Galiba 2.5 katı kadar fazla kazanacakmış orada. Hoca da istemiyordu. Anlaşmayı da total 4'e tamamladık, her şey tamam. Bir gün kala vazgeçti. Mesaj attım dönmüyor, en son amcası mesaj attı. Beşiktaş'tan üst düzey bir yönetici aramış, hoca seni 40 maç oynatacak, seni çok seviyor, sakın Suudi Arabistan'a gitme demiş. Anlaşma bu şekilde iptal oldu. Sonrasında zaman geçiyor, hoca Muleka'ya kendisini istemediğini iletiyor ve Muleka bu sefer 4 yerine 2.5'a gidiyor Arabistan'a. En son zaman geçti, bunu size kim söyledi dedik menajerine, Samet Aybaba dedi."

"NASIL BAKACAKSIN O ÇOCUKLARIN SURATINA!"

"Samet Aybaba, 'Kaan Şakul giderse gelirim' demiş. Takımdaki oyunculara bu sözleri söyledikten sonra nasıl geleceksin ağabey? Nasıl bakacaksın o çocukların suratına!"

"İKİ KATI PRİM YAZILMIŞ"

"Samet Aybaba'ya, hocanın iki katı prim yazılmış. Hoca bu konuda rahatsızlığını belirtti. Bir şekilde Samet Aybaba'nın primini de hocanın primi seviyesine indirdik. Orada tekere çomağı soktuk."

"BENİMLE BEŞ DAKİKA KONUŞMUŞLUĞUN YOK!"

"Samet Aybaba; benim hakkımda bir saatten fazla basın toplantısı yaptın, bundan önce benimle beş dakika konuşmuşluğun yok. Benimle beş dakika konuşmadın, benimle ilgili sadece basına konuştun."

G.Saray'da flaş gelişme! Ocak ayında...
Reklam - TOD
DİĞER
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL'lik dev derbi...
CANLI | Önce Hama sonra Şam! Muhalifler adım adım ilerliyor: Humus'a 3 km kaldı
Derbinin oranları açıklandı!
Medina'da Fener'e kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray yönetimi antrenmanı takip etti! G.Saray yönetimi antrenmanı takip etti! 12:43
B.Uygun’un, G.Saray’a karşı şansı tutmuyor B.Uygun’un, G.Saray’a karşı şansı tutmuyor 12:42
Derbinin oranları açıklandı! Derbinin oranları açıklandı! 12:41
Sivasspor'dan zemin açıklaması! Sivasspor'dan zemin açıklaması! 12:39
G.Saray'da flaş gelişme! Ocak ayında... G.Saray'da flaş gelişme! Ocak ayında... 12:27
Aybaba’dan Şakul sözleri: “Yalan…” Aybaba’dan Şakul sözleri: “Yalan…” 12:06
Daha Eski
Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman? Las Palmas - Real Valladolid maçı ne zaman? 11:41
Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman? Manchester United - Nottingham Forest maçı ne zaman? 11:28
Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman? Crystal Palace - Manchester City maçı ne zaman? 11:24
Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo açıklaması! Mourinho'dan Talisca ve Ronaldo açıklaması! 11:22
Brentford - Newcastle United maçı ne zaman? Brentford - Newcastle United maçı ne zaman? 11:20
Aston Villa - Southampton maçı ne zaman? Aston Villa - Southampton maçı ne zaman? 11:17