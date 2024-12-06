Samet Aybaba’dan Kaan Şakul açıklaması: “Söyledikleri yalan!”

Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevinden alınan Samet Aybaba, kulüp yöneticilerinden Kaan Şakul'un kendisine yönelttiği iddialar hakkında açıklamada bulundu.

"SÖYLEDİĞİ 5 KELİMENİN 4'Ü YALAN"

Aybaba, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haysiyetli insan, bir süre oturur, düşünür.

Kombinesini almış da, kapalıya dönecekmiş. Hala şov, reklam peşinde.

Söylediği 5 kelimenin 4 ü yalan.

Birisi de doğru değil, yarım.

Bana çift prim yatıran kendisi, yarısının nereye ödendiğini en iyi bilen de kendisi.

Yok hoca görmüş de , rahatsız olmuş da. Tiyatroculuk yapıyor. Amacı beni paracı göstermek.

Bu kadar yalana cevap yetiştirmek, mümkün değil.

Belge diye kime yazdığı ne olduğu belli olmayan üç tane üzeri çizili Whatsapp resmi..

Arkasından sosyal mesya trolleri oooo Kaan bey belgeler ile konuştu..Düzen bu.

Artık mümkün olduğunca bu seviyeye inerek cevap vermeyeceğim.

Ben söyleyeceklerimi söyledim, bir kelimesinden tereddütüm yok, hepsinin sonuna kadar arkasındayım. Gerekli BJK kurulları ile de bildiklerimi belgeleri ile paylaşıyorum.

Anadoluda güzel bir söz var.

Yalan, bunların ağzında yuva yapmış..

Saygılar."

KAAN ŞAKUL NE DEMİŞTİ?

"BİZE A4 KAĞIDINDA GELİYOR"

"Bu arada Samet Ağabeyden başkana 2024-25 sezonu için transfer raporu gelmiş. Başkan 'İnsanlar klasör klasör sunum yapıyor, bize A4 kağıdında geliyor. Hiçbir analiz yok, pahalı oyuncular.' vs. dedi. Bence başkanın orada bu işin böyle olamayacağı fikri oluştu.''

"MESAJIMA GERİ DÖNMEDİ"

"Samet Aybaba, Nisan ayında genç oyunculara zam yapmak istediğini başkana söylüyor. Başkan da kabul ediyor. Samet Aybaba, oyuncu listesini bana atıyor. Fakat listede bir tane A takım oyuncusu da var. Maaşında acayip bir artış var ve daha 2 yıllık kontratı var. Onu da 1 yıl daha uzatıyoruz. Samet Ağabey'e 'Genç oyuncularda sorun yok ama bu arkadaşımız daha sakatlıktan yeni çıkmış. Niye yükümlülüğümüzü 4 katına çıkarıyoruz. Ben bu anlamda olumsuzum' dedim. Mesajıma geri dönmedi. Ertesi sabah kameraları çağırıp, oyuncuya imza attırdı."

"SAMET AYBABA TEPKİ GÖSTERİYOR"

"Başkan, 2. başkana Worrall için teklif yapın diyor. Hüseyin Yücel, Ümraniye'deki profesyonele teklifi yapmasını söylüyor. Dijital ortamda Samet Aybaba'nın imzası kaldığı için onun imzasıyla gidiyor. Samet Aybaba sonra buna tepki gösteriyor. Başkan konu nedir öğreniyor. Sonra o teklifi iptal ettiriyor."

"ÇIKIP BUNUNLA SUÇLUYORSUN"

"Bir kulübün başkanıyla, 2. başkanı neden imza yetkisi olmayan birinin imzasını kullanmaya ihtiyaç duysun. Ben bunu anlamıyorum. Sen Beşiktaş'a bu kadar emek veriyorsun. Çıkıp bununla suçluyorsun."

"DÜNYA KADAR İNSANA YETKİ VERMİŞSİN"

"Samet Aybaba, dünya kadar insana yetki vermişsin. Genel menajerlik yetki mektupları. Bunları ben sonra öğreniyorum, başkan söyledi. Hepsini iptal ettirdim. Aybaba'nın imza yetkisi bile yok, futbolcuya direkt ulaşma şansımız varken araya aracı sokmuş.''

AYBABA, MULEKA'YA 'HOCA SENİ 40 MAÇ OYNATACAK' DEMİŞ"

"Hoca 'Muleka'yı düşünmüyorum' demiş. Arabistan'dan bir kulüple 750 bin euro kiralama + 3.25 milyon Euro ligde kalırlarsa satın alınacak opsiyonuyla anlaşıyoruz. Muleka, Arabistan'a gitmek için yalvarmış. Galiba 2.5 katı kadar fazla kazanacakmış orada. Hoca da istemiyordu. Anlaşmayı da total 4'e tamamladık, her şey tamam. Bir gün kala vazgeçti. Mesaj attım dönmüyor, en son amcası mesaj attı. Beşiktaş'tan üst düzey bir yönetici aramış, hoca seni 40 maç oynatacak, seni çok seviyor, sakın Suudi Arabistan'a gitme demiş. Anlaşma bu şekilde iptal oldu. Sonrasında zaman geçiyor, hoca Muleka'ya kendisini istemediğini iletiyor ve Muleka bu sefer 4 yerine 2.5'a gidiyor Arabistan'a. En son zaman geçti, bunu size kim söyledi dedik menajerine, Samet Aybaba dedi."

"NASIL BAKACAKSIN O ÇOCUKLARIN SURATINA!"

"Samet Aybaba, 'Kaan Şakul giderse gelirim' demiş. Takımdaki oyunculara bu sözleri söyledikten sonra nasıl geleceksin ağabey? Nasıl bakacaksın o çocukların suratına!"

"İKİ KATI PRİM YAZILMIŞ"

"Samet Aybaba'ya, hocanın iki katı prim yazılmış. Hoca bu konuda rahatsızlığını belirtti. Bir şekilde Samet Aybaba'nın primini de hocanın primi seviyesine indirdik. Orada tekere çomağı soktuk."

"BENİMLE BEŞ DAKİKA KONUŞMUŞLUĞUN YOK!"

"Samet Aybaba; benim hakkımda bir saatten fazla basın toplantısı yaptın, bundan önce benimle beş dakika konuşmuşluğun yok. Benimle beş dakika konuşmadın, benimle ilgili sadece basına konuştun."