Şakul’dan istifa duyurusu

Beşıktaş'ta Kaan Şakul, genel sekreterlik görevinden istifa ettiğini bildirdi. Kaan Şakul, yönetim kurulu üyeliğini olağanüstü seçimli genel kurula kadar sürdüreceğini kaydetti. Şakul, açıklamasında şu sözleri kullandı: "Bugün itibarıyla genel sekreterlik ve vekil saymanlık görevlerimi sonlandırarak, göreve başladığım ilk gündeki konumum olan yönetim kurulu üyeliğime, Sayın Başkanımız Hüseyin Yücel'in teveccühü ve kendisine verdiğim söz doğrultusunda seçime kadar devam edeceğimi bildirmek isterim. Şahsıma yönelik çeşitli mecralarda sistematik olarak sürdürülen asılsız iddialar ve karalama kampanyasıyla ilgili hukuki süreç başlattığımı belirtmek isterim."