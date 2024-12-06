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Haberler Beşiktaş Divan Kurulu açıklaması

Divan Kurulu açıklaması

Yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Beşiktaş'ta Divan Başkanlık Kurulu açıklama yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Divan Kurulu açıklaması

Yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Beşiktaş'ta Divan Başkanlık Kurulu açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüzün 22-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda "Başkan" adayı olmak isteyen üyelerimiz; Tüzüğümüzün 24/2 maddesinde yer alan "Başkan adayı olabilmek için kişinin, genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 (ikiyüzelli) üye tarafından Divan Başkanlık Kurulu'na önerilmesi gerekir." hükmü gereği başkanlık öneri dilekçelerini şahsen ve kimlik ibrazı ile 6 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren hafta içi 13.30-16.30 saatleri arasında Tüpraş Stadyumu Kulüp Binası 0. kat Divan Başkanlık Kurulumuza teslim edebilirler."

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