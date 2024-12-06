Beşiktaş'ta Divan Kurulu'nun iptali üyelerin tepkisini çekti!

Kriz dolu dönemden geçen siyah-beyazlı yönetimden dikkat çeken bir hamle geldi. 21 Aralık'ta yapılması gereken Divan Kurulu toplantısı yönetimin talebi üzerine iptal oldu.

Normal prosedüre göre, Divan Kurulu üyelerine tek tek mesaj gönderilmesi gerekirken, bugün resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla 'apar topar' kongre iptal edildi.

Hukukçular, Divan Kurulu toplantısının aralık ayı içerisinde yapılmamasını tüzük ihlali olarak değerlendirdi. Beşiktaş'ın tüzüğünde yer alan, "Divan Kurulu; Mart, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yıl içerisinde 3 (üç) kez, Divan Başkanlık Kurulunun belirleyeceği gün ve saatte, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun da katılımı ile olağan toplanır" ifadesi yer alıyor.

Siyah-beyazlı yönetim bir hafta sonra yapılacak olağanüstü kongreyi bahane ederek İstanbul dışından gelecek üyelerin arka arkaya iki hafta taşınmak zorunda kalacaklarını, bu nedenle Divan Kurulu'nun iptal edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yönetimin Divan Kurulu'nu iptal etmesi, camianın tepkisini çekerken "Yangından mal kaçırma" ve "Oldu bittiye getirildi" yorumlarını beraberinde getirdi. Beşiktaşlı üyeler "Muhalefetin konuşmasına izin verilmedi. Mali tablolar konusunda hesap sorma fırsatı kaçtı. Bu yönetimin artı ve eksilerini tartmak eylül-ekim aylarında yapılacak idari ve mali genel kurula kaldı. Divan Kurulu 21 Aralık'ta toplansaydı akil insanlar bu durumu masaya yatıracaktı" şeklinde tepkilerini dile getirdi.