Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi: Uduokhai de listeye eklendi!

UDUOKHAI DE SAKAT STOPERLER LİSTESİNE EKLENDİ Ön çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan kaptan Necip Uysal ve sol kalça ön adalesinde yırtık oluştuğu için 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gabriel Paulista'dan sonra bir sakatlık haberi de başarılı stoper Felix Uduokhai'den geldi.