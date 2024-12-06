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Haberler Beşiktaş Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi: Uduokhai de listeye eklendi!

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi: Uduokhai de listeye eklendi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesindeki sakatlıklar teknik heyeti endişelendiriyor. Siyah-Beyazlılar'da son olarak Felix Uduokhai de sakatlar listesine katıldı. İşte ayrıntılar… BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 09:31
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Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta stoper bölgesinde oynayan oyunculardan gelen üst üste sakatlık haberleri teknik heyeti kara kara düşündürmeye başladı.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

UDUOKHAI DE SAKAT STOPERLER LİSTESİNE EKLENDİ

Ön çapraz bağları koptuğu için sezonu kapatan kaptan Necip Uysal ve sol kalça ön adalesinde yırtık oluştuğu için 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Gabriel Paulista'dan sonra bir sakatlık haberi de başarılı stoper Felix Uduokhai'den geldi.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

Felix Uduokhai, Maccabi Tel-Aviv ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında ilk yarının ardından sol alt baldır bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edememiş ve kenara gelmişti.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

Maçın ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, yıldız oyuncunun sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

Beşiktaş sağlık ekibince tedavisi devam eden Uduokhai'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı soru işareti haline gelmişti.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

UDUOKHAI ANTRENMANLARDA YER ALMADI

Tedavi süreci devam ettiği için dün yapılan antrenmanda yer alamayan Nijerya asıllı Alman stoperin, bugün yapılacak antrenmana da katılamaması durumunda Fenerbahçe derbisinde süre alması beklenmiyor.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

DERBİDE EMİRHAN - TAYYİP TALHA TANDEMİ

Geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçında Emirhan Topçu – Tayyip Talha Sanuç stoper ikilisi ile sahaya çıkan Beşiktaş'ta teknik heyetin Fenerbahçe derbisinde de aynı ikiliye şans vermesi bekleniyor.

Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 7 Aralık Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.

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