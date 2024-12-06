Beşiktaş savunmasında sakatlık krizi: Uduokhai de listeye eklendi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe derbisi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesindeki sakatlıklar teknik heyeti endişelendiriyor. Siyah-Beyazlılar'da son olarak Felix Uduokhai de sakatlar listesine katıldı. İşte ayrıntılar… BJK SPOR HABERLERİ
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Maçın ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, yıldız oyuncunun sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi.
Beşiktaş sağlık ekibince tedavisi devam eden Uduokhai'nin Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı soru işareti haline gelmişti.
UDUOKHAI ANTRENMANLARDA YER ALMADI
Tedavi süreci devam ettiği için dün yapılan antrenmanda yer alamayan Nijerya asıllı Alman stoperin, bugün yapılacak antrenmana da katılamaması durumunda Fenerbahçe derbisinde süre alması beklenmiyor.
DERBİDE EMİRHAN - TAYYİP TALHA TANDEMİ
Geçen haftaki Atakaş Hatayspor maçında Emirhan Topçu – Tayyip Talha Sanuç stoper ikilisi ile sahaya çıkan Beşiktaş'ta teknik heyetin Fenerbahçe derbisinde de aynı ikiliye şans vermesi bekleniyor.
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi 7 Aralık Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.
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