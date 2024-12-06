Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde Felix Uduokhai'den yoksun kalacak!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'a yıldız stoperi Felix Uduokhai'den kötü haber geldi.

Sakatlığı devam ettiği için takımın bugünkü idmanında yer alamayan Felix Uduokhai'nin Fenerbahçe maçında forma giymesi beklenmiyor.

Uduokhai UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında oynanan Maccabi Tel-Aviv karşılaşmasında sakatlanarak kenara geldi ve oyuna devam edemedi . Maçın ardından yapılan değerlendirme ve gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, yıldız oyuncunun sol alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildi. Beşiktaş sağlık heyetinden gelen açıklamada, Uduokhai'nin tedavi sürecine başlandığı duyuruldu.