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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Divan Kurulu'ndan başkanlık seçimiyle ilgili açıklama!

Beşiktaş Divan Kurulu'ndan başkanlık seçimiyle ilgili açıklama!

Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu, kulübün resmi sitesinden başkanlık seçimiyle ilgili açıklama yayınladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 15:23 Güncelleme Tarihi: 05 Aralık 2024 Perşembe 15:53
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Beşiktaş Divan Kurulu'ndan başkanlık seçimiyle ilgili açıklama!

Beşiktaş JK Divan Başkanlık Kurulu, kulübün resmi sitesinden başkanlık seçimiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Divan Başkanlık Kurulu'ndan yayınlanan açıklamada "Kulübümüzün 22-29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda "Başkan" adayı olmak isteyen üyelerimiz; Tüzüğümüzün 24/2 maddesinde yer alan "Başkan adayı olabilmek için kişinin, genel kurula katılma hakkına sahip en az 250 (ikiyüzelli) üye tarafından Divan Başkanlık Kurulu'na önerilmesi gerekir." hükmü gereği başkanlık öneri dilekçelerini şahsen ve kimlik ibrazı ile 6 Aralık 2024 Cuma gününden itibaren hafta içi 13.30-16.30 saatleri arasında Tüpraş Stadyumu Kulüp Binası 0. kat Divan Başkanlık Kurulumuza teslim edebilirler." ifadelerine yer verildi.

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