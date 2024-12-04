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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yıldız isimler takımdan ayrılabilir!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yıldız isimler takımdan ayrılabilir!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak takımdaki bazı futbolcuların kısa süre içerisinde takımdan ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta yıldız isimler takımdan ayrılabilir!

Son günlerde çalkantılı bir dönemden geçen ve dün gerçekleşen toplantıda olağanüstü kongre kararı alan Beşiktaş'ta büyük bir tehlike daha patlak vermek üzere...

Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı takımda 2 aydır maaşlarını alamayan bazı yabancı oyuncuların ödeme krizinin devam etmesi halinde Siyah-Beyazlı takımla olan kontratlarını feshedip serbest kalacağı öne sürülüyor. Başkan Hüseyin Yücel'in de bu duruma çare bulmak için kaynak arayışında olduğu da gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı takımın son dönemde yaşadığı düşüşün ana sebeplerinden birinin de yaşanan maaş krizi olduğu da ifade ediliyor.

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