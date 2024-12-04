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Haberler Beşiktaş Rafa Silva'yı da vurdu

Rafa Silva'yı da vurdu

Kariyerinde son 7 yıldaki en durgun lig başlangıcına imza atan Rafa Silva ilk 13 haftada 3 kez fileleri sarsabildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Rafa Silva'yı da vurdu

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Rafa Silva için her şey rüya gibi başlamıştı. Sezon başında Süper Kupa'daki Galatasaray derbisinde fileleri havalandıran Portekizli futbolcu, ardından Süper Lig'de sahaya çıktığı Samsunspor ve Antalyaspor maçlarında da gol atmayı başararak siyah- beyazlı tribünlerle arasında bambaşka bir bağ oluşturdu.

LİGDE SON 11 HAFTADA 1 GOL ATTI

Herkes Benfica'daki skor katkısını bile sollamasını beklerken, Beşiktaş'ın kötü gidişi 31 yaşındaki oyuncuyu da vurdu. Kalan kısımda sadece 1 gol çıkartabilen Silva, ligdeki ilk 13 maçında sadece 3 kez fileleri sarsabildi. Silva son olarak forma giydiği 17-18 sezonunda Portekiz ekibi Benfica'da ligdeki ilk 13 maçında 1 gol-3 asist kaydetti.

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