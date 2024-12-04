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Haberler Beşiktaş Kale yıkıldı

Kale yıkıldı

Lig ve Avrupa’da hedefinin uzağında kalan kara Kartal, sahaya çıktığı son 7 maçta 14 gol yedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Kale yıkıldı

Sezona kupayla başlayan ve ligde de iyi bir başlangıca imzasını atan siyahbeyazlılarda her şey kısa süre içerisinde tersine dönmeye başladı. Saha içi ve saha dışı etkenlerle birlikte savunma ile kalede verilen alarm alınan kötü sonuçlarda oldukça etkili oldu. Yaşanan sakatlıklar, transfer yanlışları ve formsuzluk derken Beşiktaş, rakiplerine karşı kalesini gole kapatamadı. Sahaya çıktığı son 7 resmi karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebilen Kara Kartal, kalesinde ise tam 14 gol gördü. Maç başına ortalama topu filelerinden 2 kez çıkarmak zorunda kalan siyah-beyazlılar, geride yaşadığı sorunlar yüzünden taraftarını da hayal kırıklığına uğrattı.

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