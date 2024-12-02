Hatayspor - Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 21 puan ile 5. sırada yer alan Beşiktaş, 7 puan ile küme düşme hattında bulunan Hatayspor'a konuk oluyor. Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığının ardından siyah beyazlılar, Serdar Topraktepe yönetiminde 3 puanı hanelerine yazdırarak liderlik yarışına tekrar ortak olmak istiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadyumu'nda başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK HAFTA

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Hasan Arat, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz." ifadeleri ile görevi bıraktığını açıkladı.

Ardından siyah beyazlılar Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını bildirdi. Bronckhorst görev yaptığı süre zarfında 20 maça çıktı. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

BİR KEZ DAHA SERDAR TOPRAKTEPE

Serdar Topraktepe, geçtiğimiz sezonda da Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ve Santos'un teknik direktörlük görevlerini bıraktıklarında takımın başına geçmişti.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan süreçte Serdar Topraktepe yönetiminde siyah beyazlılar deplasmanda Hatayspor ile karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 galibiyet ile ayrılmıştı.