Hatayspor 1-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ederken Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk oldu. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Hatayspor'a karşı üstün gelmeyi başaramadı ve maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Kadir Sağlam'ın düdüğü ile mücadele 2 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'da başladı.

29. dakikada Görkem Sağlam'ın golü ile Hatayspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

Ciro Immobile'nin golü ile dakika 41'de siyah beyazlılar maçta 1-1 eşitlik sağladı.

Devre arasına takımlar beraberlik ile girdi.

İkinci yarıda etkili gelen Beşiktaş dakika 71'de Gedson ile mutlak gol şansını değerlendiremedi.

İki takımın da gol girişimlerinin arttığı maçın ikinci devresinde fileleri havalandırmayı başarabilen olmadı ve mücadele 1-1 eşitlik ile sonlandı.

12 DAKİKADA 7 SARI KART

Hatayspor - Beşiktaş maçında hakem Kadir Sağlam ikinci yarıda 7 sarı kart gösterdi.

(54' Rivas, 56' Salih Uçan, 57' Görkem Sağlam, 58' Vincent Aboubakar, 61' Kamil Ahmet Çörekçi, 62' Lamine Diack, 65' Rafa Silva)

62. dakika itibarıyla 7 oyuncusu sarı kart gören Hatayspor, kulüp tarihinde en fazla sarı kart gördüğü karşılaşmayı oynadı.