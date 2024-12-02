Derbide sahada

İstifa krizleri ile sarsılan Beşiktaş'ta teknik direktör Van Bronckhorst ile yollar ayrıldıktan sonra yeni hoca konusunda ilk temaslar yapıldı. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah beyazlıların efsanesi Sergen Yalçın ile bu kez bire bir görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcının ardından takım yardımcı antrenör Serdar Topraktepe'ye emanet edildi ancak Beşiktaş'ta tüm gözler an itibariyle Sergen Yalçın'a çevrilmiş durumda. Geçen süre içinde Beşiktaş'ı son şampiyon yapan teknik adamın takımı bu şekilde bırakmayacağı gerekli hamleleri yapacağı belirtildi.

SERGEN YALÇIN İSTANBUL'A GELDİ

SIyah beyazlı camiada hedef, Sergen Yalçın'ı önümüzdeki hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesinde görebilmek. Kartal'da görevden alınan Giovanni van Bronckhorst'un yerine teknik direktör adayları arasında adı geçen Sergen Yalçın, dün İstanbul'a geldi. Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, mevcut başkan Hüseyin Yücel'in isteği doğrultusunda teklif için Sergen Yalçın ile görüştü. Yapılan görüşme de anlaşmanın sağlandığı ufak pürüzlerin kaldığı bildirildi. Kriz döneminde kendisine ihtiyaç duyduklarının altını çizen Uçar, niyetimiz ''Fenerbahçe maçında stadyumda taraftarımızla yeni bir sayfa açmak'' dedi.

SADECE YALÇIN'LA

Yalçın, efsane futbolcuları arasında kabul edildiği Beşiktaş'ın 2020-21 yıllarında da teknik direktörlüğünü üstlenmişti. Siyahbeyazlılar, Yalçın yönetiminde lig ve Türkiye Kupası zaferleri yaşamıştı. Kartal, Şenol Güneş'in görev yaptığı ilk dönemin ardından teknik direktör konusunda istikrar yakalayamadı. Bu süreçte sırasıyla Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Van Bronckhorst görev aldı. Siyah-beyazlılar, sadece Sergen Yalçın yönetiminde 2020-21 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.