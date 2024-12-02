Bronkchorst'la 178 gün

Beşıktaş'ın yollarını ayırdığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 178 gün görevde kalabildi. Siyah- beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Giovanni van Bronckhorst'un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz uyum sağlayacağını düşünüyorum" diyerek göreve getirdiği ve 5 Haziran'da 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 49 yaşındaki teknik adam ile 178 gün sonra yollar ayrıldı. Bu sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise beklenen performansı sergileyemedi. Siyahbeyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

13 PUAN FARK YEDİ

Beşıktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta hanesine 21 puan yazdırabildi. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde yer alan siyah- beyazlılar, şampiyonluk yarışının uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. "Kara Kartal", ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 21 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA DA KAYIP

Sıyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de Van Bronckhorst ile istediği performansı sergileyemedi. Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek organizasyonda ilk kez oynanan lig etabında mücadele etme hakkı kazandı. Siyah- beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun geride kalan 5 haftasında 2 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Hollandalı teknik adam yönetiminde Avrupa Ligi'nde 7 maç oynayan Beşiktaş, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. "Kara Kartal", bu karşılaşmalarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

2,4 MİLYON EURO TAZMİNAT

Beşıktaş, yollarını ayırdığı Bronckhorst'a önemli bir miktarda tazminat ödeyecek. Siyah-beyazlılarla yıllık 1,3 milyon euro maaş karşılığında sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adama kontrat fesih bedeli olarak yaklaşık 2,4 milyon euro (88 milyon lira) verilecek.