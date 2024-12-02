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Haberler Beşiktaş Bronkchorst'la 178 gün

Bronkchorst'la 178 gün

Beşiktaş ile felsefesinin uyum sağlayacağı düşünülen Giovanni van Bronckhorst’un görevi 178 gün sürdü. Sezona iyi başlamasına rağmen Hollandalı teknik adam Galatasaray yenilgisinden sonra takımı toparlayamadı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Bronkchorst'la 178 gün

Beşıktaş'ın yollarını ayırdığı Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, 178 gün görevde kalabildi. Siyah- beyazlı kulübün eski başkanı Hasan Arat'ın "Giovanni van Bronckhorst'un felsefesinin Beşiktaş ile inanılmaz uyum sağlayacağını düşünüyorum" diyerek göreve getirdiği ve 5 Haziran'da 2+1 yıllık sözleşme imzalanan 49 yaşındaki teknik adam ile 178 gün sonra yollar ayrıldı. Bu sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Turkcell Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise beklenen performansı sergileyemedi. Siyahbeyazlı ekip, Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde tüm kulvarlarda çıktığı 20 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

13 PUAN FARK YEDİ

Beşıktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Trendyol Süper Lig'de çıktığı 12 maçta hanesine 21 puan yazdırabildi. Lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde yer alan siyah- beyazlılar, şampiyonluk yarışının uzağında kalarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. "Kara Kartal", ligde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 21 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA DA KAYIP

Sıyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde de Van Bronckhorst ile istediği performansı sergileyemedi. Beşiktaş, play-off turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu eleyerek organizasyonda ilk kez oynanan lig etabında mücadele etme hakkı kazandı. Siyah- beyazlı takım, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunun geride kalan 5 haftasında 2 galibiyet alırken, 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Hollandalı teknik adam yönetiminde Avrupa Ligi'nde 7 maç oynayan Beşiktaş, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. "Kara Kartal", bu karşılaşmalarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 15 gol gördü.

2,4 MİLYON EURO TAZMİNAT

Beşıktaş, yollarını ayırdığı Bronckhorst'a önemli bir miktarda tazminat ödeyecek. Siyah-beyazlılarla yıllık 1,3 milyon euro maaş karşılığında sözleşme imzalayan Hollandalı teknik adama kontrat fesih bedeli olarak yaklaşık 2,4 milyon euro (88 milyon lira) verilecek.

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