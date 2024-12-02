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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta kasa boşaldı: 118 milyon Euro'luk ağır fatura!

Beşiktaş'ta kasa boşaldı: 118 milyon Euro'luk ağır fatura!

Başkanlık görevinde henüz 1 yılı bile doldurmadan sürpriz bir biçimde görevinden istifa eden Hasan Arat, görev süresi boyunca yaptığı harcamalar sebebiyle arkasında büyük bir mali yük bıraktı. Arat'ın başkanlığı döneminde Siyah-Beyazlılar'ın yaptığı 10 futbolcu transferinin kulübe maliyetinin yaklaşık 118 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta kasa boşaldı: 118 milyon Euro'luk ağır fatura!

Beşiktaş'ta yaşanan büyük yönetimsel krizin yankıları büyüyor. Şok edici bir şekilde 1 yıl bile dolmadan başkanlıktan ayrılan Hasan Arat sadece saha sonuçlarında değil, ekonomik anlamda da beklentilerin çok uzağında kaldı.

Görev süresi boyunca 10 transfere imza atan Arat'ın kulübe büyük bir ekonomik yük bıraktığı da belirtiliyor. İddialara göre son 1 yıl içinde yapılan transferlerin Beşiktaş'a mali yükü tam 117.5 milyon Euro oldu. 6 milyon Euro maaş karşılığıda anlaşılan ve 3 yıllık sözleşme yapılan Rafa Silva'ya 10 milyon Euro da imza parası ödendiği, böylece toplam maliyetin 28 milyon Euro olduğu öne sürülüyor.

Yine bedelsiz transfer edilen Ciro Immobile'ye de 2 yıl için toplam 12 milyon Euro maaşın yanı sıra 2 milyon Euro da imza parası verildiği gelen bilgiler arasında. Al Musrati ve Muçi'nin maaşlarıyla birlikte kulübe faturası 37 milyon Euro'yu buluyor. Büyük hayal kırıklığı yaratan Jo Mario için kasadan çıkacak para da tam 10 milyon Euro olacak.

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