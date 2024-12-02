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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'den flaş açıklama: Sabaha kadar serum yedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'den flaş açıklama: Sabaha kadar serum yedi

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası takımın başına göreve gelen Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesi çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Topraktepe'nin açıklamaları... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 19:28 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2024 Pazartesi 19:36
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Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe'den flaş açıklama: Sabaha kadar serum yedi

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un ayrılığı sonrası takımın başına göreve gelen Serdar Topraktepe, Hatayspor maçı öncesi çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Topraktepe'nin açıklamaları...

"TARAFTARIMIZ YIPRANDI"

Bu süreçte taraftarımızın yıprandığının, üzüldüğünün bilincindeyiz. Taraftarımız da bu bilinçte. Onları mutlu etmek için bu maçı kazanıp hediye etmek istiyoruz. Hocamız ayrıldıktan sonra 1 gün idman yapıp buraya geldik. Sakatlarımız oldu. Oyuncularımızla konuştuğumuzda hepsi oynamak istediğini söyledi. Bunlardan biri Milot Rashica. Sabaha kadar serum yedi ve artı ufak bir kalf sakatlığı var, oynamak istediğini söyledi. Doktorlarla konuştu. Milot ile maç içinde konuşacağız, ne kadar süre alır bilemiyorum ama çok istediği için ilk 11'de. Diğer oyuncular da bunun bilincinde. Taraftarımızı mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız.

"SALİH UÇAN İLE KONUŞTUM"

Salih Uçan ile 2 senedir beraberiz. Bu sene biraz az süre aldı. Geçen maç 30-35 dakika oynadı. Onunla konuştum, durumunun iyi olduğunu söyledi. Onun bu maçta olmasını istedik. Elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum.

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