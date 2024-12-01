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Haberler Beşiktaş Sözleşmesi feshedildi

Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi feshedildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti ve teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un sözleşmesi feshedildi. Siyah-beyazlı kulüp, Hollandalı teknik adam ile yolların ayrıldığını açıkladı. KAP açıklamasında "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir." ifadelerine yer verildi. Beşiktaş ile 20 maça çıkan Gio, 10 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

'İLK İCRAATIMIZ'

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından, "Yönetim kurulu olarak Beşiktaşımızın sahipsiz olmadığını göstererek kulübümüzün geleceği için bir araya geldik. İlk icraatımız hocamız Bronckhorst ile yollarımızı ayırmak oldu.Hem alınan kötü sonuçlar hem de beklenen oyun performansının sergilenememesi bizi bu kararı almaya itti. Kendisine ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

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