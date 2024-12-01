Sergen Yalçın, Beşiktaş kararını açıkladı: Taraftar bana cephe almasın!

Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un görevine son veren Beşiktaş, görüşmek üzere Sergen Yalçın'ı İstanbul'a davet etmişti.

Tecrübeli teknik adamla teknik direktörlük koltuğu için bir araya gelen siyah beyazlı yönetimin ne sonuç aldığı merak edilirken, Sergen Yalçın'dan konuyla ilgili net bir açıklama geldi.

Yorumculuk yaptığı televizyon programında konuyla ilgili kararını açıklayan Yalçın, "Hüseyin Yücel ile görüştüm. Problemler düzelirse çalışırım ama bu ortamın, bu kaosun içinde bulunmak istemiyorum. Kusura bakmayın dedim. Taraftar bana cephe almasın. Ben Beşiktaş ile her zaman çalışırım. Durum futbol ve teknik direktör değil. Başka konuların, kaosun düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa futbol takımında başarı beklemek hayalcilik olur. Beşiktaş ile başka bir görüşmem olmayacak. Konu kapandı" dedi.