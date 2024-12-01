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Haberler Beşiktaş Demeç savaşları

Demeç savaşları

Candas Tolga Isık, Hasan Arat ile görüsmesini paylastı. Aybaba’nın yaptıgı bomba iddialar üzerine Arat’tan yalanlama geldi... Aybaba’nın Arat’a cevabı gecikmedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Demeç savaşları

Beşiktaş'ta yasanılan sportif basarısızlıklar yerini yönetimsel kaosa bıraktı. Samet Aybaba'nın konusmalarına cevap olarak istifa eden Hasan Arat, Candas Tolga Isık ile görüserek Aybaba'yı yalanladı. Aybaba daha sonra yaptıgı açıklamada Hasan Arat'ı yalancılıkla suçladı. Tolga Isık'ın paylasımları söyle: Az önce Hasan Arat aradı "Samet Aybaba, yıllık 27 milyon liralık bu sözlesmeyi imzalamadıgım için böyle konusuyor. Burada yazan primler de komisyon mu? Gençlerin arkasına saklanarak hainlik yapmasın. Benim kitabında komisyon diye bir sey yazmaz, sadece alanlar bilir" dedi.

SAHTE IMZA DIYE BIR SEY YOK

Arat'a "sahte imza" suçlamasını da sordum: "Samet Hoca'nın Ingilizcesi olmadıgı için orada kulüp menajeri Hüseyin Yücel'in direktifi ile Samet Hoca imzalı böyle bir teklifi Nothingam'a geçmis. Ben de bu teklifi görünce hemen iptal edin dedim. 24 saat geçmeden teklif iptal edildi. Orada teknik bir hata olmus. Sahte imza diye bir sey yok. Su andaki yönetim halka açık sirketin evraklarını kamuya açıklayan Aybaba'ya dava açmazsa bu yönetim sorumludur. Ayrıca Joe Worrall bahsedilen rakamlara degil 500 bin euro'ya kiralanmıstır" diye cevapladı.

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