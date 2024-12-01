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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar ligin bir sonraki haftasında ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kartal'da, Fenerbahçe müsabakası öncesi ise büyük bir tehlike mevcut. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2024 Pazar 14:35
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Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Mersin Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta hanesine bir puan yazdırabilen Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Son haftalarda sergilediği kötü performans nedeniyle şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

LİGDE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Ligin 9. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 4 karşılaşmada ise 3 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Ernest Muçi, Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai, sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

TAKIMIN BAŞINDA SERDAR TOPRAKTEPE OLACAK

Beşiktaş, Hatayspor karşısında sahaya teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Siyah-beyazlı takımda üst üste yaşanan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde geçen sezon tüm kulvarlarda 12 kez sahada yer almıştı. Siyah-beyazlı ekip, bu dönemde Türkiye Kupası'nı kazanma başarısı göstermişti.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

İKİ TAKIM ARASINDA 9. RANDEVU

Beşiktaş, Hatayspor ile 9. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de oynanan söz konusu 8 maçın biri hükmen olmak üzere 3'ünü kazandı, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

DÖRT FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş'ta dev tehlike! Fenerbahçe derbisi öncesi...

Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok ve Jonas Svensson, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

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