Aybaba bombaladı

Düzenlediği basın toplantısı ile Beşiktaş'ta yaşanılan olayları şeffaf, dürüst ve dobra bir şekilde açıklayan Beşiktaş eski Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, kendi imzasının elektronik ortamda kullanılarak transferde usulsüzlük yapan yöneticiler olduğunu belirtti. "Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum" diye konuşan Beşiktaş'ın emekçisi, takımın bu şekilde giderse 11. Ayda darmadağın olacağı öngörüsünü yönetimdekilerle paylaştığını kaydetti.

YANLIŞIN KARŞISINDA DURDUM

Aybaba, "Beşiktaş'tan ayrılık süreciyle ilgili olarak "Hayatımız boyunca doğru olanın yanında durduk olmayanın karşısında durduk. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Yarın bana Ümraniye de tesislerinin kapısında nöbet tut deseler, Ben gider 10 gün nöbet tutarım. Bunlar kiminle karşı karşıya olduklarının farkında değiller.

BEŞİKTAŞ'I SAVUNDUM

Hasan Arat ile ilk olarak Paşamandıra'daki yer ile ilgili olarak muhabbetimiz oldu diyen Samet Aybaba, "Beykoz'da Paşamandıra'da kulübümüzün bir yeri vardı. Onunla alakalı Beşiktaş için birlikte çalıştık ve işin içine girdik. Divanda toplantı yaptık ve yaptığım konuşma sonrası Başkan yanıma gelerek, 'Benim yolumu açtın' dedi. Futbolu Beşiktaşlılar yönetecek mottosuyla başladık. Geldiğimizde kötü bir senaryo ile karşı karşıyaydık. Türkiye Kupası elimizdeki tek seçenekti ve ona odaklandık. Ben her zaman kulübü savundum. Beşiktaş'ı savundum. Aleyhime çok fazla şey yapıldı. Bunları hep başkanın yanındaki insanlar yaptı. Bunu da biliyorum. Beşiktaş'ın içerisinde bulunan biri olarak sesimi çıkarmadım" şeklinde konuştu.

MUSRATI VE MUÇI'NIN MALIYETI ŞOK ETTI

Bu sezon başındaki transfer dönemi hakkında açıklamalarda bulunan Samet Aybaba, "Sezon başında sağ bek bölgesinde büyük bir sorunumuz vardı. Tayfur ile Onur vardı o bölgede ve o pozisyonda oynamak istemediklerini bana defalarca söylediler. O bölgeye bir transfer yapmak istedik. Svensson'un bonservisi elindeydi ve onu kadroya kattık. O süreçte bana yapılanları hatırlıyorsunuz sanırım. Devre arası transferlerinde orta saha için Renato Sanchez ve Carvalho'yu almamız için bize çok baskı yapıldı. Ben başkana izlettiğim görüntüler sonrası başkan gülümsedi ve iyi ki almamışız dedi. O bölgeye en uygun olan Musrati'ydi ve onu aldık. Muçi için ise; büyük liglerde oynamamış bir oyuncu ve maliyetinin fazla olmasıyla alakalı uyarımız oldu. Bu iki oyuncunun maliyeti 24 Milyon euro olarak karşımıza çıkınca bizleri şok etti" ifadelerini kullandı.

ELEKTRONIK YOLLA BENIM IMZAMI KULLANMIŞLAR

Joe Worrall'ın transfer süreciyle ilgili de bilgiler aktaran Aybaba, "Joe Worall için menajeri benim yardımcımı aradı ve bilgi verdi. Biz ekip olarak olumsuz rapor verdik. Hoca bu oyuncuyu ısrarla istediğini söyleyince tekrar izledik ve rapor verdik. Beşiktaş'ta oynamak için yeterli olmadığını söyledik. Menajeri beni bi gece aradı ve oyuncuyu biz önerdik, arada biz olmadan teklif vermişsiniz diye serzenişte bulundu. Başkan ile iletişime geçtim, bana bakalım dedi. Daha sonrasında oyuncudan vazgeçtiklerine dair açıklama yaptılar. Sonrasında kiralık olarak almak istenildi. Biz de tamam dedik ve transferi kiralık olarak gerçekleştirdik. Sonradan öğreniyorum ki oyuncuyu ben onaylamışım gibi elektronik yolla imzamı kullanmışlar. Bunların hepsinin belgeleri var" şeklinde konuştu.

HIÇBIR OYUNCU PARA ALMADAN GITMEDI

Transfer çalışmalarında son sözün söz verildiği gibi kendisine bırakılmadığını aktaran Aybaba, "Transfer komitesi oluşturulmaya çalışıldı. Hep birlikte toplandık ve strateji belirleyeceğiz. Kaan Şakul çıktı ve 37 milyon euro'luk satış beklediğini söyledi. Futboldan anlamadığı zaten buradan anlaşılıyor. Rafa Silva'yı takıma istediğim için maliyetli buldu ve 'Siz 40-45 milyonluk oyuncu istiyorsunuz ama' dedi. İmmobile için gol krallığı yaşamış ve marka etkisi olarak takıma katkı vereceğini düşündüğümüz için olumlu rapor verdik. Cher Ndour hakkında genç kiralık oyuncu olmaz diye rapor verdik. Demir Ege'yi verdik onu aldık. Ve yabancı kontenjanımızdan da 1 oyuncu eklemiş olduk. Bizim kanat oyuncusuna daha öncelikli olarak ihtiyaç olduğunu söyledik. Bir menajer arkadaş bize Felix Uduokhi'yi önerdi. Biz istemedik. Sonrasında 3 milyon verilerek alındı. Colley gibi bir oyuncumuz vardı. Onu sattık üstüne bir de para verdik. Beşiktaş'tan giden hiç bir oyuncu para almadan gitmedi" dedi.

BÜYÜK TRANSFER YAPMAYALIM DEDİM

Aybaba, "Can Keleş için ileri dönük iyi ama bizim daha net kanat oyuncularına ihtiyaç olduğunu söyledik. Biz bu transferlerin hepsine olumsuz rapor verdik. Sonrasında bizimle tamamen iletişimi kestiler. Bu işleri tamamen Başkan, Giovanni van Bronckhorst ve Kaan Şakul yönetmeye başladı. Bu konuda uyardım, söyledim. Başkan, 'Biz böyle devam edeceğiz' dedi. Bana Samet Hoca her yerde konuştu diyorlar. Ben Beşiktaş'ın iyiliği için konuştum, uyardım. Ben, 4-6 tane iyi transfer yapalım. Büyük paralar harcamayalım, gerekirse tekrar feda dönemi gerçekleştirelim diye söyledim. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılar yönetsin diye camiayı iyi tanıyan insanları altyapı takımlarının başına getirdim. Veli Kavlak'ı takımın başına getirdim, orada da bizi eleştirdiler. Şimdi kendisi çok heyecanlı ve başarılı. İnşallah A takıma yükselecek" açıklamalarında bulundu.

SANA DA KOMİSYON VERELİM

Samet Aybaba, kulübe yönetim kurulu danışmanlığı görevine getirilen Brad Friedel ile ilgili, "Brad Friedel için Ümraniye'ye gelmeyecek, sadece satış işlerine bakacak dendi. Sonrasında bu adam Ümraniye'ye de geldi, maaşlara da karıştı. Hatta Hocaya yardımcılar getirdi ve bu insanlara büyük paralar ödendi. Bu gücü Kaan Şakul'dan aldığını biliyorum. Başkan'a rapor verdim. Başkan Hasan Arat, bana Mustafa ve Semih'in satışından sana da komisyon verelim diye teklif yaptı. Bu durumun benim ve Beşiktaş'ın kriterlerine uygun olmadığı için reddettim

FRİEDEL ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bılıyorsunuz bizim Antep deplasmanımız var, puan kaybettiğimiz. Gaziantep FK maçından sonra uçağın arkasına gittim ve oyunculara moral vermek adına konuşma yaptım. Sonrasında Feyyaz Hoca da gidip konuştu ve sezonun uzun olduğunu, moral bozmamaları gerektiğini söyledi. Sonrasında Friedel, bizim oyuncularla gizili bir şekilde toplantı yaptığımızı öne sürerek ortalığı karıştırdı. Biz kimiz arkadaşlar? Görevimiz ne? Bunu yapmaya hakkımız yok mu? Bazı durumlarda hoca, Friedel ve Kaan Şakul'un gizli toplantı yaptıklarını bile gördük" dedi.

HERKESTEN DÜŞÜK MAAŞ ALIYORUM

Söz konusu Beşiktaş olduğunda paranın ikinci planda olduğunu dile getiren Aybaba, "Ben Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılarının da altında maaş alıyordum. Hiçbir zaman para konuşmadım. Başkan yanıma gelerek bu duruma üzülüyorum konuşalım çözelim dedi. Başkanın isteğiyle Hüseyin Yücel'e gittim ve konuştum. Aylar geçmesine rağmen geri dönüş olmadı. Para konusunu hiçbir zaman ön planda tutmadım. Feda döneminde takımın başından ayrıldığımda avukatım bana gelerek istersen 2 buçuk milyon tazminat alabileceğimizi söyledi. Ben bu duruma karşı çıktım. Beşiktaş'ın parasını almayacağımızı söyledim. Ben böyle bir insanım" açıklamalarında bulundu.

KAAN ŞAKUL'U DERHAL ISTIFAYA DAVET EDIYORUM!

Yaşadığı mobingler hakkında bilgi veren Samet Aybaba, "Öte yandan kamp sürecinin çok hafif geçtiğini, oyunculara biraz daha fiziksel olarak yüklenilmesi gerektiğini de rapor ettik. Benim iki tane yardımcım vardı biliyorsunuz. İkisi de kıymetli insanlar. Biz iyi bir ekiptik. Bu ekibin bile ne kadar iyi işler yapacağını düşünmeyip, mobing uygulayarak uzaklaştırdılar. Friedel, antrenman izlemelerini yasakladı. Scout ekiplerinin şifrelerini elimizden aldılar ve Kaan Şakul, ben bunları istediğime vereceğim dedi. Biz antrenman bittikten sonra bile elektriği kapatıp kulübe zarar gelmesin diye düşünen insanlardık" ifadelerini kullandı.

ÖZ KAYNAĞIMIZIN KIYMETINI BILMIYORUZ

SIYAH-beyazlı camianın özüne dönebilmesi için gençlere yeterli değerin verilmediğini savunan Samet Aybaba, "Muleka bizim 1. veya 2. santrforumuz olamaz. Bu çok net. Mustafa'mız, Semih'imiz var. Genç oyuncularımız var. Bunlardan vazgeçemeyiz. Bunları savunduk. Yok kilo aldılar, yok pas vermiyorlar. Çalıştırın. İşiniz ne? Bu isimler Beşiktaş için önemli. Öz kaynağımızın kıymetini bilemediğimizi düşünüyorum. Ben Mustafa Hekimoğlu'nu Ajax maçının 11'inde gördüğümde şok oldum. Bu işleri çok doğru planlamak gerekir. Bu durum ters teptiğinde oyuncuyu kaybedersiniz. Ben bu ülkede 60-70 tane 17 yaşında oyuncuyu ülke futboluna kazandırdım. Neyin ne olduğunu biliyorum" diye konuştu.

TÜRKLER'LE ÇIKARDIM

UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Maccabi Tel-Aviv maçına da değinen Aybaba, "Son maçta ben olsam Türk oyuncuları tercih ederdim. Onların duygularıyla hareket eder ve o maçı kazanırdım" ifadelerini kullandı.

SERGEN'I BEN ISTEDIM

Sergen Yalçın söylentilerine de cevap veren Aybaba, "Sergen Yalçın'ı ben istedim. Telefonla görüştük, konuşacaktık. Başkan beni aradı ve gittiğinde öyle çok konuşma dedi. O zaman neden gidiyorum konuşmaya? Sonra işler farklı gelişti" diye konuştu. Beşiktaş için her zaman göreve hazır olduğunu fakat bu dönem imkansız olduğunu dile getiren Samet Aybaba, "Biz Beşiktaş'ta her zaman görevi kabul ederiz. Ama şuan olmaz. Bu anlattığım şeylerin değişmesi gerekir. Biz Beşiktaş'ı doğru yöneteceğini inandığımız herkesin yanında oluruz. Zamanı geldiğinde her şey konuşulur" diyerek sözlerini tamamladı.